Nationalbanken til politikerne: Vær klar med økonomisk håndbremse

Der er fortsat en risiko for en spiral, hvor stigende lønninger presser priserne i vejret, mener Nationalbanken. Derfor bør politikerne sidde klar ved den finanspolitiske håndbremse, hvis det bliver nødvendigt.

- Regeringen bør være klar til at stramme finanspolitikken med kort varsel, hvis risikoen for en selvstændig løn-pris-spiral stiger, skriver Nationalbanken i ny prognose onsdag.

Det er ikke første gang, at Nationalbanken har udtryk bekymring for, at lønnen kan presse inflationen op. Og der er bedring at spore siden sommeren 2022, hvor risikoen ifølge Nationalbanken var større, end den er nu.

Nationalbanken holder dog fast i, at politikerne bør være varsomme med at lempe finanspolitikken. Blandt andet fordi det kan holde liv i inflationen, som ifølge Nationalbanken ser ud til at aftage.

- Der er behov for en stram økonomisk politik for at bringe inflationen ned, og det er vigtigt, at finanspolitikken ikke modarbejder pengepolitikken i at bringe inflationen ned, skriver Nationalbanken.

- Eventuel kompensation for stigende forbrugerpriser skal fortsat være aktivitetsneutrale og bevare incitamenter til at dæmpe for eksempel energiforbrug.

/ritzau/