Nationalbanken trodser ECB og nøjes med mindre rentestigning

Nationalbanken hæver den ledende rente med 0,60 procentpoint, mens ECB tog et hop på 0,75 procentpoint.

Danmarks Nationalbank hæver den toneangivende rente med 0,60 procentpoint til 1,25 procent.

Det sker, efter at Den Europæiske Centralbank (ECB) tidligere på dagen hævede renten 0,75 procentpoint.

Det var ventet, at nationalbanken ville lægge sig tæt op ad rentestigningen hos ECB.

Nationalbanken har dog valgt en lidt mindre rentestigning i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Denne gang har man altså valgt en lidt mindre rentestigning i Danmark, fordi man faktisk gerne vil have en lidt svagere krone, lyder vurderingen fra cheføkonom Las Olsen, Danske Bank, i en kommentar.

Det er tredje gang, at nationalbanken hæver renten i år.

Senest skete det 8. september, da Danmarks Nationalbank hævede renten med 0,75 procentpoint umiddelbart efter, at ECB havde varslet en tilsvarende stigning.

- Det skyldes, at den danske krone ligger til den stærke side. Og ved at give lidt snor til renten i ECB, leverer man lidt lettelse til den stærke krone, skriver cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

Når ECB og Danmark hæver renten, sker det i et forsøg på at lægge en dæmper på inflationen.

Den inflationsdæmpende mekanisme ligger i, at en hævet rente i sidste ende gør det dyrere at låne penge og mere attraktivt at spare op.

På den måde skal forbruget stilne af, hvilket lægger en dæmper på de stigende priser.

Forbrugerpriserne i de 27 EU-lande var i september 10,9 procent højere end i samme måned sidste år.

I Danmark var den årlige stigning i forbrugerpriserne i september 10 procent - den højeste i 40 år.

ECB udelukker heller ikke, at der kan være flere rentestigninger i vente.

Nationalbanken hæver renten fra fredag 28. oktober.

/ritzau/