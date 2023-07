Natlig biljagt på Vestsjælland endte med beslaglagt bil

Efter en biljagt på Vestsjælland natten til torsdag har politiet valgt at beslaglægge en 40-årig mands bil med henblik på konfiskation.

Manden er sigtet for spirituskørsel, for kørsel uden førerret og for at køre for hurtigt med mere end det dobbelte af den tilladte hastighed, oplyser kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Omkring klokken kvart i et natten til torsdag kom en patruljebil kørende ad landevejen ved Mørkøv i Vestsjælland. Patruljen blev passeret af en modkørende, som politifolkene besluttede sig at kigge nærmere på.

Men føreren af den mistænkelige stationcar havde ikke til sinds at lade sig standse. I stedet satte han farten op. Martin Bjerregaard fortæller, at farten var oppe i underkanten af 200 kilometer i timen. Den tilladte hastighed på strækningen er 80.

Er fartgrænsen på 50 kilometer i timen eller mere, og kører man med mere end det dobbelte af den hastighed, så gør man sig skyldig i overtrædelse af en skærpet strafbestemmelse i færdselsloven.

Populært kaldes det for "vanvidskørsel".

I sager om vanvidskørsel er konsekvensen ud over en klækkelig bøde ofte, at staten konfiskerer køretøjet. Man mister med andre ord bilen og den værdi, den repræsenterer.

Det er op til en domstol at afgøre, om der skal ske konfiskation, men politiet kan vælge at beslaglægge et køretøj med henblik på at kræve det konfiskeret. Og det er sket i sagen fra Vestsjælland.

Biljagten sluttede efter cirka 10 minutter i Ruds Vedby. Her kunne politiet efter en alkometertest konstatere, at manden efter alt at dømme var påvirket af spiritus.

Han har derfor fået udtaget en blodprøve, som nu skal analyseres for at fastslå hans promille.

Det er ikke første gang, at den 40-årig mand fra Høng har været indblandet i en sag om spritkørsel. Han blev for et par år siden frakendt retten til at føre bil i ti år, og han er derfor også sigtet for at have kørt i frakendelsestiden.

