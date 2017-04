Åhhh forår: Nu folder de lyserøde skørter sig ud

De sociale medier er bogstaveligt talt gået i lyserødt. For man må simpelthen ud i det, når kirsebærtræernes knopper langt om længe folder deres lyserøde skørter ud

Når de japanske kirsebærtræer blomstrer, er foråret for alvor hos os. De små lyserøde blomster er ikke bare smukke og romantiske. De vækker også kriblende forårsfornemmelser i kroppen.



Forårsstemningen er også rykket ind på de sociale medier, hvor folk bogstaveligt talt er gået helt i lyserødt.



Kristeligt Dagblad har fået lov til at bringe et lille udpluk af billeder af alt det blomstrende.



Siff Storm Søndergaard, selvstændig kropsterapeut, besøger kirsebæralléen på Bispebjerg kirkegård med sin mødregruppe:



”Vi er i samme mødregruppe, og vi har i de sidste mange mørke og kolde måneder mødtes indenfor. Så det var fantastisk i dag at kunne mødes udenfor til en gåtur på kirkegården med skøn forårssol, blå himmel og nyudsprungne kirsebærtræer. Det er dejligt med et smukt åndehul her i vores bydel, og fedt at se folk valfarte hertil fra nær og fjern, når træerne springer ud.”



Nicolai Hommelhoff, selvstændig, har fotograferet kirsebærtræerne i Mindeparken i Aarhus:

”Når kirsebærtræerne i Aarhus springer ud, er det for mig der, foråret rigtigt begynder. De er symbolet på, at vi går den lyse tid i møde og farverne kommer frem efter en lang vinter.



Derfor synes jeg, det er værd at stoppe op og tage billeder.”

Ditte Breineberg, grafisk designer, besøger Bispebjerg kirkegård med vennerne Morten Normann Jørgensen og Emil Holtze Schaarup:

”Det er en meget hyggelig lille søndagsudflugt på cykel, og så er det jo nærmest blevet en lille tradition at se træerne, når de springer ud.



En tradition vi åbenbart delte med resten af København, for vi grinede lidt af den mindre folkevandring, der var derude hen til træerne.”

Lene Møller Qwist, bioanalytiker fra Holbæk, på ferie i Berlin med sin mand Martin Krøyer:

Jeg havde set på Facebook-siden "Vild med Berlin", at kirsebærtræerne på Schweizer Strasse var sprunget ud et par dage, før vi skulle til Berlin. Dem skulle jeg bare se.



Det er de smukkeste blomster, som betyder forår. De vækker dejlige forårsfornemmelser i en, glæde og forelskelse.”



Mette Marie Spangsbøg, receptionist, besøger Bispebjerg kirkegård med sin mand:

”Vi tog derud, fordi det er så smukt og meget romantisk. Det betyder for os, at sommeren er på vej.



Kristeligt Dagblads egen fotograf var også forbi kirsebæralleen på Bispebjerg kirkegård: