Naturbrand i Thy er under kontrol: Mange hektarer er brændt

Borgere kan tirsdag aften vende hjem til Vang efter evakuering fra naturbrand.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på det sociale medie X, der før hed Twitter.

Det midlertidige evakueringscenter, som blev oprettet tirsdag eftermiddag, lukkes.

Brandslukningen er fortsat i gang, men branden er under kontrol.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab på X.

- Chefvagt melder via indsatsleder på stedet, at branden er under kontrol. 65 hektarer afbrændt areal. Vi vil fortsat være mange styrker til stede, skriver beredskabet.

Naturbranden opstod nær den nordjyske landsby Vangså syd for Klitmøller.

Kraftig vestenvind betød, at branden over eftermiddagen spredte sig mod øst.

Borgerne i Vang, som ligger længere østpå, blev evakueret, fordi kraftig røg drev ind over byen. Branden er imidlertid kommet under kontrol, og borgerne sendes derfor hjem.

/ritzau/