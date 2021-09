Naverens kamp mod Danmarks største hashsupermarked

Klaus Danzer er christianit og en af initiativtagerne til Christianias hidtil største underskriftsindsamling mod hashgaden Pusher Street. Men forsøget på at bekæmpe hashhandlen er en kamp mod hårdkogte kriminelle

Huset på Christiania, som Klaus Danzer bor i, er blåt og halvmåneformet og kaldes Bananhuset. Den 55-årige tømrer er lige kommet hjem fra sit arbejde i et kollektivt ledet byggefirma. Den sportstrænede mand er stadig iført sikkerhedssko og arbejdsbukser, da han brygger espressokaffe i det velordnede køkken med røde elementer og solide bjælker. Huset har han selv bygget om. På væggen hænger et skilt med teksten: ”Hjælp Christiania – køb din hash et andet sted.”