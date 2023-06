Efter forsinkede og aflyste fly: Naviair og flyveledere indgår aftale

Naviair og flyveledernes fagforening Dacta har indgået en aftale. Det oplyser Naviair i en pressemeddelelse torsdag aften.

Aftalen "skal understøtte en normalisering af afviklingen af flytrafikken i de danske lufthavne og det danske luftrum," skriver Naviair.

- Med aftalen er det vores klare forventning, at vi hurtigt vil se en markant reduktion af forsinkelser forårsaget af Naviair, udtaler Mads Kvist Eriksen, konstitueret administrerende direktør i Naviair.

Ifølge Esben Blum, som er formand i Datca, er der ikke tale om en langsigtet løsning.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men vi mener, at det er vigtigt, at der bliver skabt ro til at prøve at finde de langsigtede løsninger for Naviairs fremtid. Vi ser fortsat en risiko for, at denne aftale ikke i tilstrækkelig grad sikrer fastholdelse, men det må tiden vise.

De seneste måneder er tusindvis af passagerer blevet påvirket af forsinkelser på grund af konflikten mellem Naviair og flyvelederne.

/ritzau/