Naviair vil flytte flyveledere fra Roskilde til København

Naviair vil flytte flyveledere fra lufthavnen i Roskilde til København. Det skal imødegå mangel på flyveledere i Københavns Lufthavn.

Det skriver Naviair i en pressemeddelelse.

Flytningen af flyveledere kommer til at gælde i sommermånederne. Det skal forhindre store forsinkelser, skriver Naviair.

Naviair forventer med planen at kunne afvikle det meste af sommertrafikken i Københavns Lufthavn uden store forsinkelser og uden brug af ekstravagter for flyvelederne.

Det kommer til at betyde, at Roskilde Lufthavn vil have nedsat kapacitet i perioden.

- Planen kommer med nogle konsekvenser. Flytningen af medarbejdere betyder nedsat kapacitet i Roskilde Lufthavn, hvis brugere vi naturligvis beklager overfor, siger Thorsten Elkjær, trafikdirektør i Naviair, i pressemeddelelsen.

Lufthavnen i Roskilde er lige som lufthavnen i Kastrup ejet af Københavns Lufthavne.

Desuden overføres flere flyveledere fra kontorvagter til operative vagter, oplyser Naviair.

Manglen på flyveledere i Københavns Lufthavn har den seneste tid ført til mange forsinkelser.

I april var 45 procent af flyene til og fra lufthavnen forsinket mere end et kvarter.

De mange forsinkelser har blandt andet fået flyselskabet Norwegian til at se på alternativer til Københavns Lufthavn. Det fortalte selskabets topchef fredag.

Det er Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum. Selskabet er ejet af staten.

De seneste uger har Naviair forhandlet med Datca, der er flyveledernes fagforbund.

Naviair har blandt andet ønsket, at medarbejderne tog ekstravagter.

Men flyvelederne mener, at ekstravagterne har fået for stort et omfang. De har udtalt, at de har taget over 1500 ekstravagter det seneste år.

Det vides endnu ikke, hvordan Datca tager imod Naviairs plan.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Datca og Københavns Lufthavn.

