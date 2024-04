Nedbrændt hus i Rødovre skulle bruges til husejers forældre

Ejeren af et nedbrændt hus i Rødovre fortæller, at det store dobbelthus, der en nat i januar 2023 gik op i flammer, skulle bruges til ham selv og hans forældre, når det var færdigbygget.

Det forklarer han under sin vidneforklaring ved Retten i Glostrup, hvor en sag om ildspåsættelse er begyndt mandag.

Her er en 55-årige mand, der arbejdede på huset, tiltalt for at have sat ild til det. Han nægter sig skyldig.

Huset var på tidspunktet, hvor branden blev påsat, under en omfattende renovering, og derfor havde husejeren ansat flere håndværkere til at hjælpe med renoveringen af huset.

- Det var en bygning, jeg havde holdt øje med i et stykke tid, og planen var at sætte det i stand, så jeg og mine forældre potentielt kunne bo der, siger han under sin forklaring.

Ifølge anklagemyndigheden satte den 55-årige mand ild til huset blandt andet ved at åbne ventiler på mindst to gasflasker på ejendommen, ligesom brændbare væsker blev hældt ud i huset.

Derefter blev det angiveligt antændt med enten en åben flamme eller en "brandmaskine", hvilket medførte en eksplosion og en brand i ejendommen, der udbrændte.

Specialanklager Henrik Uhl Pedersen spørger husejeren, om han havde betalt den 55-årige for at brænde huset ned for at få en høj forsikringssum.

Det svarer han et klart nej til.

Ifølge ham selv fik han ubetalt otte millioner kroner af forsikringsselskabet, efter at huset blev brændt. Han havde selv vurderet ejendommen til omkring 16 millioner kroner, lyder det.

Efter at branden blev påsat kom politi og brandvæsen til stedet, hvor røg og flammer stod op fra den store ejendom. 21 køretøjer og 49 mænd var i aktion for at slukke branden.

På grund af den voldsomme brand blev andres liv sat i fare. Blandt andet blev seks personer i nabobygninger evakueret, mens branden blev slukket.

En nabo havde bemærket flere friske tændstikker på en sidevej i Rødovre kort tid efter branden.

På tændstikkerne fandt politiet blod, der matchede med en 55-årig mand, som i flere måneder havde arbejdet på ejendommen, der var under renovering. Han blev derfor tiltalt for at have sat ild til huset.

Han er desuden tiltalt for blandt andet at true politiet og at afpresse vidner ved at sende breve ud fra fængslet, mens han har siddet varetægtsfængslet.

Dommen forventes sidst på ugen eller midt i næste uge.

