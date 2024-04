Nedløbsrør af kobber stjålet fra sjællandsk landsbykirke

Politiet søger vidner til et tyveri fra Holmstrup Kirke, som ligger i Holmstrup syd for Jyderup. En ansat ved kirken anmeldte torsdag morgen, at otte nedløbsrør af kobber var blevet stjålet fra kirken, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport fredag.

Tyveriet er foregået i tidsrummet mellem klokken 16 onsdag og klokken 07.45 torsdag morgen.

Ud over selve nedløbsrørene er der også fjerne såkaldte nedløbsmuffer i kobber.

Politiet reagerede på anmeldelsen ved at sende en patrulje til den lille landsby. Og her fandt betjentene mulige spor fra gerningsmanden.

I gruset omkring kirken var der både sålaftryk og slæbemærker på de steder, hvorfra rørene var blevet fjernet.

Midt- og Vestsjællands Politi ønsker henvendelser fra borger, som kan have bemærket noget, der kan have forbindelse til de fjernede kobberrør.

Den nuværende kirke i Holmstrup har en del år på bagen. Byggeriet blev formentlig påbegyndt i år 1490, hvor en ældre kirke på stedet blev erstattet, fremgår det af Nationalmuseets værk "Danmarks Kirker".

Tyveri af kobber har i en række år været forholdsvist almindeligt. Ofte går gerningsmændene efter ledninger, men også andre effekter, som er let tilgængelige ses indimellem stjålet.

Kobber er forholdsvist værdifuldt. I forbindelse med et kobbertyveri fra Sæby Produkthandel i februar oplyste Nordjyllands Politi, at de 500 kilo kobber, som ved den lejlighed blev stjålet havde en værdi på cirka 9000 kroner.

