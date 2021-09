Nedlukning gav stort fald i husholdningers CO2-udledning

Danskerne har arbejdet meget hjemme under coronanedlukningen, og det kan ses på udledningen af drivhusgasser fra de danske husholdninger.

Sidste år var den på 6,9 millioner ton CO2-ækvivalenter. Det er 12 procent mindre end i 2019 og det største årlige fald siden 1990.

Det skriver Danmarks Statistik (DST) i en pressemeddelelse.

- Det store fald i udledningen af drivhusgasser i 2020 er en direkte konsekvens af reduceret forbrug af benzin og diesel til transport som følge af øget hjemmearbejde, skriver DST.

Der udledes også andre drivhusgasser end CO2. Det omregnes dog til, hvor meget det svarer til i CO2 - de såkaldte CO2-ækvivalenter.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har virksomhederne sænket deres såkaldte drivhusgasintensitet med 4,5 procent i 2020.

Drivhusgasintensiteten er et mål for, hvor mange drivhusgasser virksomhederne udleder, i forhold til hvor meget værdi de skaber, skriver AE i en kommentar.

- At udledningerne falder, når produktionen falder, er næsten naturgivent. Det vigtige for dansk økonomi er, om produktionen bliver mindre drivhusgastung, så udledningerne ikke bare følger med op igen, når produktionen vender tilbage, siger senioranalytiker i AE, Sofie Holme Andersen.

Danske virksomheder er blevet bedre til at skabe værdi uden at udlede lige så mange drivhusgasser, mener hun.

- Selv i den vanskelige situation mange virksomheder har været i under corona, har de formået at fortsætte omstillingen af deres produktion.

- Det skaber forhåbninger om, at økonomien i gode tider kan rykke endnu mere for at nå 70-procentsmålsætningen i 2030, lyder det i kommentaren.

