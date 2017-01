En kirkekunstner, der favnede bredt

Lemvig betød noget særligt for billedkunstneren Bodil Kaalund, der har udsmykket omkring 30 danske kirker og adskillige bog- og Bibeludgivelser. Hun blev 86 år

Billedkunstneren Bodil Kaalund var både til det nære, hverdagsagtige og til de store bibelske fortællinger. I flere tilfælde rummede hun begge dele på én gang. Det skete eksempelvis i et af hendes sidste billeder, ”Nadver” fra 2010. Her stiller hun skarpt på et par hænder, der bryder et hvedebrød på en måde, så duften af nybagt brød på det nærmeste hænger i malingen. Det er nadveren i kirken, men det er også bare tilbehøret til et måltid. Ordet nadver betyder da også aftensmåltid.



Bodil Kaalund var en kunstner, der favnede bredt, men først og fremmest vil hun blive husket som en af vore flittigste kirkekunstnere. 27 kirkeudsmykninger er det i alt blevet til. Mest kendt i den forbindelse er nok Lemvig Kirke, som Bodil Kaalund lavede en totaludsmykning til i årene 1977-88.



Lemvig fik en særlig betydning i hendes liv, for det var originalerne af hendes illustrationer til Bibelselskabets udgivelse af den nyoversatte bibel fra 1992, der var den direkte anledning til oprettelsen af Museet for Religiøs Kunst i den vestjyske by.

Grundstammen i museets Bodil Kaalund-samling udgøres stadig af de 159 originale bibelillustrationer, og består desuden af en række grafiske værker og malerier, der motivisk lægger sig op ad bibelillustrationerne og af de mange kirkeudsmykninger, som Bodil Kaalund har udført. I alt er der i Bodil Kaalund Samlingen registreret 225 værker på papir, 21 malerier og en glasudsmykning.



Bodil Kaalund, der havde atelier i Kgs. Lyngby nord for København, var af kunstnerslægt. Hendes far var maleren Martin Kaalund Jørgensen, der var Asger Jorns første lærer. Moderen Karen Marie Lauritzen var uddannet lærer, men de eneste hun underviste var Bodil Kaalund og hendes storesøster, når døtrene i sommermånederne hvert år blev taget ud af skolen i Lyngby for at bo i familiens sommerhus i Røsnæs.



Hver især gav forældrene deres kvaliteter videre til datteren, der både havde en særlig evne for at male og for at kommunikere. Bodil Kaalund var nemlig ikke kun billedkunstner, hun var også udstillingsarrangør, forfatter og en slags rejsende kulturambassadør.

Hvor mange kunstnere har blikket rettet mod syd, har Bodil Kaalund altid mest rejst nordpå, og hendes kunst er inspireret af de nordiske lande, ikke mindst Grønland. Hendes varme forhold til den store ø mod nord blev grundlagt, da hun mødte tegneren og forfatteren Jens Rosing, der ansporede hende til at tage aktivt del i kunstlivet på Grønland, og uden hende ville Grønland havde savnet et vigtigt kunstnerisk talerør. Hun var i 1972 med til at stifte Grafisk Værksted i Nuuk, og i 1979 samlede hun sin viden i værket ”Grønlands Kunst”.



Hendes barndomshjem var på ingen måde religiøst, men Bodil Kaalund, der var optaget af, at gøre billeder af ord, satte sig allerede som 14-årig for at illustrere en salme af Thomas Kingo. Det var de store salmedigteres ord, der nærende hendes ekspressionistiske kunst. Da hun kom ind på Kunstakademiet i København, fortalte hun professoren, at hun ville være kunstner for at skabe ”figurkompositioner og kirkekunst”. Som hun selv har sagt i et interview her i avisen, var det totalt umoderne i 1950, hvor alle ville male abstrakt.

Hun blev gift med maleren og grafikeren Erik Nikolaj Nielsen, som hun havde mødt på akademiet, men heller ikke han havde meget til overs for kristendom og religion. Troen var der imidlertid hele tiden som en tro følgesvend for Bodil Kaalund, der senere blev skilt fra ægtemanden, med hvem hun har en søn.

Brød m indryk: Mellem de mange legater og hædersbevisninger, som Bodil Kaalunds har modtaget, skal fremhæves Grønlands Hjemmestyres Kulturpris i 2000 og N. L.Høyen Medaljen i 2002. Derudover var hun æresborger i Lemvig. Bodil Kaalund blev 86 år.