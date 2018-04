Neohippie: Her er mit ungdomsoprør

Unge bør gøre oprør mod vores materialistiske overforbrugs-samfund, som gennemsyrer alle vores beslutninger og ødelægger vores jord og vores liv, siger Calina Leonhardt, som står bag bloggen Neohippie

Hvad bør unge gøre oprør mod i dag – og hvad har du selv gjort oprør mod?

I anledning af 50-året for ungdomsoprøret i 1968 har Kristeligt Dagblad stillet disse to spørgsmål til 10 kendte danskere under 30 år – forfattere, filosoffer, politikere og andre fra vidt forskellige brancher.

Deres bud har vi også skrevet sammen i en oprørssang. Se musikvideoen her

Blogger Calina Leonhardt:

Hvis du kunne pege på én ting: Hvad bør unge så gøre oprør mod i dag – og hvorfor?

"Hvis jeg skal pege på én ting, som unge bør gøre oprør mod i dag, er det vores materialistiske overforbrugs-samfund. Forbrugersamfundet gennemsyrer i dag alle vores beslutninger og ødelægger vores jord og vores liv. Vi bliver syge både fysisk og psykisk og forsøger at få det bedre ved at købe mere. Men i virkeligheden burde vi stoppe. Stoppe med at købe, stoppe med at overforbruge, stoppe med at tro, at vi bliver lykkeligere, jo mere vi har, spiser, rejser og arbejder.

Alle disse ting skaber distance til alt det, som i virkeligheden ville gøre os lykkelige. Derfor bør vi gøre oprør og sige stop. Det er ungdommens opgave at ændre vejen, for unge har endnu ikke fastgroede dårlige vaner. Vi har nemt ved at lære nye måder at gøre tingene på og se tingene i et nyt lys og med åbent sind."

Hvad har du selv gjort oprør mod – og hvordan?

"Jeg har meldt mig helt ud af forbrugerræset, og jeg og min familie lever på et minimum. Vi lever med zero waste, nonshopping, vegansk og minimalistisk. Vi lever med et minimum af penge, et minimum af ting og et minimum af forbrug. Et simpelt liv. Til gengæld har vi tid og overskud til hinanden, til hverdagen, til vores venner og til alle de ting, som rent faktisk gør os lykkelige. Alle de ting, der ikke er penge i at markedsføre."