Netcompanys omsætning vokser - men overskuddet skrumper

Netcompany, der leverer it-løsninger til både private og offentlige institutioner, er vokset i andet kvartal.

Men selskabet har i perioden kæmpet med at få overskuddet til at følge med op. Det viser halvårsregnskab onsdag morgen.

Fra april til juni tjente it-selskabet 56,8 millioner kroner.

Det svarer til et fald på 33,1 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Omsætningen er vokset med 15,7 procent til i alt 1,5 milliarder kroner.

André Rogaczewski, topchef i Netcompany, fortæller i regnskabet, at kvartalet har været påvirket af "en usikker markedssituation".

- Som ventet fortsatte den usikre markedssituation, der påvirkede vores danske forretning i det foregående kvartal, siger han.

På trods af de usikre tider fortsatte selskabet dog med at ansætte nye medarbejdere.

I andet kvartal nåede it-selskabet op på 7700 fuldtidsansatte. Det er en stigning på 14,6 procent.

Netcompany står blandt andet for at levere skolenetværket Aula og stod også bag smittestop-appen under coronakrisen.

Siden 2022 har Netcompanys resultater være hjulpet på vej af opkøbet af det luxembourgske selskab Intrasoft.

Opkøbet blev annonceret for et års tid siden. Intrasoft er nu en integreret del af koncernen under navnet Netcompany-Intrasoft.

Netcompany har i det hele taget været en af Danmarks helt store vækstkometer de seneste år, men i 2023 har forventningerne været afdæmpede på grund af usikkerheden globalt set.

I begyndelsen af året meldte it-selskabet ud, at det forventer en organisk omsætningsvækst på mellem 8 og 12 procent for hele året. Og det fastholdes onsdag.

Organisk vækst er et udtryk for udviklingen, når man ser bort fra opkøb og andre særlige forhold, der kan få omsætningen til at vokse.

/ritzau/