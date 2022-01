Netflix får 18 millioner nye kunder i 2021 og stryg på børsen

18,2 millioner nye kunder sluttede sig til Netflix i 2021. I alt nåede den amerikanske streaminggigant op på i alt knap 222 millioner abonnementer på verdensplan.

Det viser virksomhedens regnskab for fjerde kvartal 2021, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er mindre end forventet, og resultatet bliver tilsyneladende heller ikke taget godt imod på Børsen. Ifølge Marketwire falder kursen med 11 procent

Fra oktober til december kom 8,3 millioner kunder til. Dermed lever streamingtjenesten ikke op til analytikeres forventninger, som havde ventet, at der ville komme 8,4 millioner nye kunder i perioden. Det skriver Reuters.

Netflix havde i fjerde kvartal en omsætning på 7,71 milliarder dollar, hvilket svarer til omkring 50,7 milliarder danske kroner, viser regnskabet, der er blevet offentliggjort torsdag aften.

Selv mener virksomheden, at den har overvurderet "en smule", hvor mange nye abonnementer, den ville få i årets sidste kvartal.

Det skriver Netflix i et brev til aktionærerne, som er udgivet på streaminggigantens hjemmeside.

Samtidig fik Netflix langt færre nye kunder i 2021 sammenlignet end året før. I 2020, hvor verden for alvor stiftede bekendtskab med covid-19, tilsluttede 37 millioner kunder sig tjenesten - altså over dobbelt så mange som i 2021.

Streamingtjenesten mangler heller ikke konkurrence, som den får fra blandt andet HBO Max og Amazon Prime Video.

- Selv i en verden præget af usikkerhed og stigende konkurrence er vi optimistiske med hensyn til vores langsigtede vækstudsigter, da streaming afløser lineær underholdning rundt om i verden, skriver Netflix i brevet.

Selv nævner den verdensomspændende streaminggigant også, at der var en del store hits på tjenester i fjerde kvartal.

Det gælder serier som "Emily in Paris" og "You", som bød på henholdsvis en sæson to og tre.

Samtidig lancerede Netflix stjernespækkede film som "Red Notice" og "Don't Look Up". Sidstnævnte havde hollywoodstjernerne Jennifer Lawrence og Leonardo DiCaprio på rollelisten.

I første kvartal i 2022 vurderer Netflix, at den vil få 2,5 millioner nye abonnementer, fremgår det af brevet.

Det er under halvdelen af de 5,9 millioner nye abonnementer, analytikere har vurderet, tjenesten vil få fra januar til og med marts, skriver Reuters.

/ritzau/