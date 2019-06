”Når cheferne i Nets ikke kan styre sig, må andre gøre det”

Nets har lanceret en bonusordning, der kan give 70 ledere en samlet gevinst på over syv milliarder kroner. Når cheferne i Nets kan ikke styre sig, må andre træde til, skriver Sven Worman, der ønsker dankortfirmaet Nets nationaliseret

Tak til Bent Meier Sørensen for en fin og rammende refleksion omkring grådigheden hos Bo Nilsson og den øvrige topledelse i Nets. Tak også til Kristeligt Dagblad for på lederplads at sætte fingeren på det åbenlyst urimelige i de bonusser som griske chefer i Nets får mulighed for at rage til sig de næste fire år.

Det skriger mod himlen at så få mænd kan rage så meget til sig på så kort tid, i et monopol som vi alle skal bruge. Det er ingen af dem værd. Gad vide hvad den amerikanske kapitalfond trækker ud til sig selv?

Det undrer mig såre at en kritisk infrastruktur til overførsler af penge, administration af NemID med mere ikke er under demokratisk kontrol? Det er muligt, at man ikke har kunnet forudse, at den teknologiske udvikling ville gøre Nets stor, men det er mig ubegribeligt, at man fra politisk hold ikke har haft fokus på dette. Cheferne i Nets kan åbenbart ikke styre sig, og derfor må andre gøre det. Jeg vil derfor foreslå at den nye regering, som noget af det første, nationaliserer Nets og lægger det under Nationalbanken. Cheferne kan få tilbudt en god løn – men ikke i milliardklassen. Jeg kan være bekymret for, at hvis toppen i firmaer som Nets ikke styrer sig, som kommer folket med høtyvene på et tidspunkt, som Per Stig Møller (K) skrev i en kronik for år tilbage, da Bo Nilsson ragede over en halv milliard kroner til sig. Det er direkte skadeligt for sammenhængskraften i Danmark, når folk på ledende poster, der har mistet deres moralske kompas, på den måde udbytter landet.