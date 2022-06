Netværk sigtes for smugling af 100 millioner til Sverige

Dansk og svensk politi mener at have afsløret en gruppe mænd, der har smuglet millioner af kroner fra Danmark til Sverige.

Der er tale om et netværk, der har specialiseret sig i transport, smugling og hvidvask af penge. Siden marts er der bragt mindst 100 millioner kroner til Sverige, hedder det i en pressemeddelelse fra National Enhed for Særlig Kriminalitet.

Fire mænd er blevet anholdt tirsdag aften. Tre i hovedstadsområdet og en i Malmø.

Transporterne er ifølge politiet fortrinsvis sket i biler.

- Der har været en høj frekvens af ture til Sverige. Det har været mange gange om måneden, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen til Ritzau om politiets mistanke.

Ifølge politiet stammer hovedparten af de udsmuglede penge fra handel med narkotika.

I pressemeddelelsen fra NSK betegnes samarbejdet med det svenske politi som utrolig positivt.

- Det er muligt, at de kriminelle har en forestilling om, at myndighederne bliver hægtet af, når de kører på tværs af grænsen, men som denne aktion viser, så er vi i stand til at agere hurtigt og effektivt i samarbejdet med de svenske myndigheder, udtaler vicepolitiinspektøren.

Tre af de anholdte fremstilles i grundlovsforhør onsdag eftermiddag.

/ritzau/