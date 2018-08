Netværket bar Sigurd igennem kræftforløb

Kræftens bekæmpelse har netop lanceret en app, der skal hjælpe familie, venner og patienten nemmere igennem et kræftforløb. Et aktivt og støttende netværk betyder alt, siger Sigurd Nielsen fra Videbæk, der i dag er erklæret kræftfri

”Det er som at blive sat ud på bænken.”

Det er fodboldmetaforen, der for Sigurd Nielsen bedst beskriver, hvordan det føltes, da han blev ramt af kræft i tarmene.

”Man er vant til at have kontrol over tingene og til selv at styre sin hverdag, og hvad der sker omkring en. Lige pludselig bliver man afkræftet og har ikke kontrol over tingene længere. Pludselig bliver man afhængig af andre,” siger den 61-årige Sigurd Nielsen.

Han og konen Elsemarie bor i den lille by Videbæk vest for Herning. Da de i 2007 fandt ud af, at han havde kræft, besluttede de sig for at fortælle åbent om sygdommen. Den beslutning kom flerfoldigt igen i form af et netværk, som gennem hele sygdomsforløbet hjalp til.

Sigurd Nielsen holder meget af fodbold, og da han blev syg, var han træner for et lokalt drengehold. Uden tøven tilbød en af hans naboer at overtage træningen, indtil han igen var rask. En anden nabo, som er entreprenør, ønskede også at glæde Sigurd Nielsen i sygdomsperioden og hjalp til, da han ikke selv havde overskud til praktiske opgaver i hjemmet.

”Min nabo tog initiativ til at lægge nye fliser rundt om vores hus. Så det gjorde han i løbet af en weekend. Det var noget helt konkret, han kunne hjælpe med,” siger Sigurd Nielsen.

Sigurd Nielsen husker faktisk ikke, at han på noget tidspunkt har spurgt om hjælp - den kom altid helt af sig selv.

Netop den bekymringsfrie hjælp er tanken bag den nye app ‘Sammenholdet’, som kræftens bekæmpelse har lanceret.

I app’en kan man oprette en lukket gruppe af mennesker og udbyde forskellige praktiske opgaver og omsorg, den syge har brug for hjælp til. Den digitale platform er netop tænkt som et værktøj til at organisere de mange i en kræftpatients omgangskredsen, der gerne vil hjælpe, men som ikke ved, hvad de konkret skal gøre.

Pia Riis Olsen, der er klinisk sygeplejespecialist, ph.d., på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, arbejder med involvering af patientens sociale netværk. Hun har fulgt udviklingen af app’en på sidelinjen og mener, at den nye app langt hen ad vejen kan det sammen som facebookgrupper allerede kan i dag.

“Men den kan måske gøre det lettere for den syge og de pårørende at melde ud, hvad der er brug for hjælp til af praktiske gøremål og så lade netværket byde ind,” siger Pia Riis Olsen.

Hun bekræfter samtidig, at relationer kan have afgørende betydning for en patients sygdomsforløb.

"Når man bliver syg, kan man udskyde tilbagefald af sygdomme i længere tid, hvis man har et stærkt netværk,” siger hun.

Omvendt kan det have negative konsekvenser for patientens sygdomsforløb, hvis støtten mangler.

“Hvis den syge ikke har et socialt netværk og heller ikke ønsker at involvere andre, bliver patienten ofte isoleret, og der bliver det ofte svært for den syge at klare en hverdag med sygdom og at overholde behandlinger og få hjælp til småfornødenheder,” siger Pia Riis Olsen.

Det samme hæfter Sigurd Nielsen sig ved. Han kan slet ikke forestille sig, hvordan det ville være at gå igennem et kræftforløb uden sit netværk.

Han håber, at den nye app kan give andre den samme oplevelse af et aktivt og nærværende netværk, som han selv havde.

Samtidig tror han ikke, at den kan løse alle sygdommens udfordringer. Det kan eksempelvis som kræftpatient være svært at planlægge mandag, om man har overskud til besøg på torsdag, ligesom man ikke kan planlægge spontane snakke.

”Den svære samtale kan godt være svær at lægge ind i et skema,” siger han.