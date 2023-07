Ni kilo amfetamin lå gravet ned i højbed og skjult i fryser

Gravet ned i et havebed i Karup og skjult i en fryser på samme adresse fandt politiet i 2020 godt ni kilo amfetamin.

Narkoen var blevet fremstillet af en i dag 36-årig mand.

Torsdag er han af Retten i Holstebro blevet idømt ni års fængsel for de 9,1 kilo amfetamin samt for besiddelse af 43 kilo hash, dyrkning af cannabis samt salg af mindst fem kilo hash.

Manden, der er litauer, udvises desuden af Danmark for bestandig.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

36-årige Arünas Budginas opbevarede ikke amfetaminen på sin egen adresse, men derimod hos en medgerningsmand - Susanne Bruun Andersen, der i maj 2021 blev idømt syv års fængsel for besiddelse af narkoen.

Selv nægtede han ifølge fungerende specialanklager Jakob Kjær at have kendt noget til det narkotiske stof ved og i huset, men kvindens egen forklaring til politiet har spillet en afgørende rolle i forhold til at få ham dømt.

- Hun har forklaret til politiet, at de kendte hinanden, og at han havde produceret amfetaminen hjemme ved hende. Hun havde tilladt, at det blev opbevaret der.

- Den forklaring fragik hun så under denne her sags hovedforhandling.

- Men retten lagde stor vægt på det, hun havde sagt til politiet, siger Jakob Kjær.

Også to andre er torsdag blevet dømt i forbindelse med sagen.

Der er tale om en 32-årig litauisk mand, som er idømt to års fængsel og udvisning af Danmark for bestandig, samt en 49-årig dansk mand, der er idømt to og et halvt års fængsel.

Den yngste af de to er dømt for sammen med den 36-årige at have haft og transporteret mindst 43 kilo hash til en lejlighed i Kerteminde. Her blev hashen sidste sommer fundet af politiet.

Den litauiske duo blev ligeledes dømt for at have haft 156 cannabisplanter og -stiklinger, som de dyrkede på en adresse i Nykøbing Mors. Vurderingen er, at de ville kunne have givet et udbytte på omkring fire og et halvt kilo marihuana, hvis ikke fremstillingen var blevet stoppet.

Den 49-årige mand var sammen med den 36-årige tiltalt for besiddelse og salg af omkring 13 kilo amfetamin. Arünas Budginas blev frikendt for det forhold, mens den 49-årige alene blev dømt for at have besiddet 761 gram af stoffet på en adresse i Thisted.

Han blev dog foruden det trekvarte kilo amfetamin også dømt for besiddelse af mindst et kilo skunk samt for besiddelse af 1,5 millioner cigaretter, der ikke var betalt afgift af. Knap en million af smøgerne var blevet solgt videre.

Retten fandt, at den 49-årige havde snydt statskassen for mere end 3,3 millioner kroner i afgifter, og derfor blev han idømt en tillægsbøde på det beløb.

Den 32-årige modtog dommen, mens den 49-årige har udbedt sig betænkningstid. Han kan inden for to uger anke dommen til Vestre Landsret.

Arünas Budginas har anket dommen til landsretten.

/ritzau/