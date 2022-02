28-årig mand idømmes otte års fængsel for at organisere databedrageri mod op mod 174 personer landet over.

Ni mænd dømt for at aflure koder til NemID på biblioteker

En 28-årig mand er torsdag idømt otte års fængsel for omfattende bedrageri med NemID.

Afgørelsen er truffet af en enig domsmandsret i Retten i Aarhus.

Otte andre mænd er ligeledes fundet skyldige og idømmes mellem tre og seks års fængsel.

28-årige Nuur Warsame er dømt for at have spillet en ledende rolle i en kriminel organisation.

Artiklen fortsætter under annoncen

Svindlen var ifølge retten professionelt og systematisk udført og foregik ved, at der blev opsat såkaldte keyloggere på flere end 25 biblioteker landet over.

Det gjorde det muligt for svindlerne at aflure intetanende borgeres brugernavne og koder til NemID.

De kunne således følge med i, hvornår koderne var ved at være brugt op, og nye nøglekort blev fremsendt.

Derefter tog de ud på borgernes adresser, holdt øje med postkasserne og fiskede konvolutter med nøglekort op.

Derved kunne de foretage pengeoverførsler, optage lån og købe computere og telefoner.

Samlet set er der ifølge anklagemyndigheden blevet svindlet - eller forsøgt svindlet - for 47 millioner kroner. Det er gået ud over 174 borgere landet over.

Sagen er en af de hidtil største, når det gælder misbrug af NemID-oplysninger.

Flere af de tiltalte har erkendt sig delvist skyldige. Men de har nægtet, at de har handlet som en del af en kriminel organisation.

Men dommeren og de to domsmænd deler anklagemyndighedens opfattelse af, at de ni mænd har arbejdet sammen og kan dømmes i forening.

- Alle de tiltalte er involveret i en sådan grad, at de har handlet som en del af en organisation, hvis formål har været at begå databedrageri, lyder det fra retsformanden.

Efter rettens opfattelse har to af mændene - Nuur Warsame og hans bror Liban Warsame Ulusow - spillet ledende roller.

Sidstnævnte idømmes seks års fængsel.

Under sig havde de efter rettens vurdering de øvrige andre tiltalte, der blev sendt ud for at tømme keyloggerne for data og som udførte såkaldt flaparbejde.

Flaparbejde er en betegnelse, som flere af de tiltalte selv har brugt om opgaven med at fiske nøglekort op fra postkasser.

Nuur Warsame er tidligere dømt for lignende svindel. I 2019 blev han idømt tre års fængsel for databedrageri, der blev udført efter samme modus.

Men den 28-årige dansk-somalier fortsatte ifølge retten sine kriminelle gerninger, mens han afsonede og under prøveløsladelse.

Politiet slog til mod gruppen i juni 2020 på adresser i Aarhus, Hasselager og Odense.

11 mænd blev anholdt, og de to af dem tilstod senere deres roller.

Den omfattende sag har verseret over 25 retsdage med start i oktober sidste år.

/ritzau/