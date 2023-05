Ni mænd tiltalt i kæmpesag om import og salg af kokain

Ni mænd er tiltalt for planlægning, transport, opbevaring og salg af omkring 400 kilo kokain og en mindre mængde hash.

Torsdag indledes sagen mod dem i Københavns Byret, og af anklageskriftet fremgår det, at anklagemyndigheden vil sprænge strafferammen for fire af de tiltalte, hvis de dømmes.

Der er for deres vedkommende rejst tiltale efter en særlig paragraf, som gør det muligt at øge straffen med indtil det halve.

Mændene er tiltalt for brud på straffelovens paragraf 191 om narkosalg, der kan straffes med indtil 10 års fængsel eller op til 16 år, hvis der er tale om en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof.

Alle nægter sig skyldige, har Ekstra Bladet tidligere skrevet.

Sagen mod de ni er hovedsagen i et narkosagskompleks, som af politiet er blevet døbt "Operation Sixpence".

De tiltales for indsmugling og at have opbevaret, solgt og distribueret de mange hundrede kilo kokain på flere adresser og fra forskellige lokationer i blandt andet Sydhavnen og Valby, på Nørrebro, Frederiksberg og Amager.

Ifølge politiet endte størstedelen af narkoen i hænderne hos københavnske købere. En mindre del blev solgt i Aalborg.

Af anklageskriftet fremgår det også, at der har været anvendt krypteret kommunikation til at planlægge indsmugling og videreoverdragelse af kokainen.

Indsmuglingen og salget skulle være foregået mellem 2019 og 2021.

Tidligere er to andre i sidesager til sagskomplekset idømt otte og ni års fængsel for håndtering og opbevaring af narko. Begge tilstod.

En 41-årig mand, hvis sag også trækker spor til Operation Sixpence, blev i april idømt 15 års fængsel af Københavns Byret for indsmuglingen af 235 kilo kokain. Narkoen blev fløjet fra Den Dominikanske Republik i Caribien til Danmark.

Den 41-årige har på intet tidspunkt villet afgive forklaring, han har nægtet sig skyldig og anket dommen til landsretten.

Der er i komplekset også en verserende sag mod to mænd, der ifølge Ekstra Bladet er tidligere Hells Angels-rockere. De er 36 og 39 år og blev anholdt på den spanske sydkyst.

Der er afsat 35 retsdage til hovedsagen fra maj frem til november.

