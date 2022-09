Ni anklages for i 2019-2021 at deltage i organiseret narkosmugling. Kokainen er solgt i København og Aalborg.

Ni mænd tiltalt for indsmugling af 400 kilo kokain

I over to år strømmede store mængder narko ind over de danske grænser.

Det mener politienheden NSK, National enhed for Særlig Kriminalitet, der har tiltalt ni mænd for at stå bag både indsmugling og salg af cirka 400 kilo kokain og en mindre mængde hash.

Det oplyser NSK i en pressemeddelelse torsdag.

Anklageskriftet omfatter 38 forhold om både planlægning, transport, opbevaring og salg af de mange kilo narko.

Størstedelen af narkoen endte i hænderne på københavnske købere, mener politiet, som nævner blandt andet parkeringspladser ved metrostationerne Amagerbro og DR Byen samt Valby Svømmehal som salgssteder.

11 kilo kokain og 12 kilo hash blev solgt i Aalborg, mener politiet.

Narkoindsmuglingen og salget skulle være foregået fra maj 2019, og indtil dansk politi i samarbejde med spanske myndigheder slog til i en større anholdelsesaktion i september sidste år.

13 personer i Danmark og 2 i Spanien blev anholdt under aktionen.

Det er helt afgørende, at organiseret og systematisk narkohandel stoppes, mener Jelena Hansen, der er anklager ved NSK.

- Grov narkotikakriminalitet er både ødelæggende for den enkelte borger og for samfundet som helhed, og det genererer en meget betydelig profit, som i vidt omfang understøtter den kriminelle underverdens livsførelse og aktiviteter, siger hun i pressemeddelelsen.

Sagen er en del af et større sagskompleks, der af politiet er blevet døbt Operation Sixpence. Denne sag mod de ni mænd udgør selve hovedsagen, og den skal efter planen for Københavns Byret over 35 retsdage fra maj til november næste år.

Det fremgår ikke, hvordan de ni mænd forholder sig til anklagerne mod dem.

To mænd er blevet dømt i sagskomplekset. Her tilstod de begge at have stået bag handel med store mængder kokain, hvilket kostede dem otte og ni års fængsel.

NSK blev etableret 1. januar 2022 og består af cirka 1000 medarbejdere. Enheden har til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet.

