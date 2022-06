Mænd og kvinder bliver onsdag eftermiddag stillet for en dommer sigtet for en række alvorlige forbrydelser.

Ni personer sigtet for grov vold, røveri og frihedsberøvelse

Syv mænd og to kvinder er onsdag morgen blevet anholdt i en koordineret aktion flere steder i Københavnsområdet og på Sjælland.

Det er sket på baggrund af en efterforskning efter en anmeldelse om en frihedsberøvelse den 25. maj, oplyser Københavns Politi på Twitter.

- En af de anholdte er bandemedlem, mens flere af de andre har en relation til bandemiljøet, lyder det fra politiet.

De ni personer vil blive fremstillet i grundlovsforhør klokken 13. De er sigtet for grov vold, røveri og frihedsberøvelse. Hvordan de forholder sig til sigtelserne er uvist.

Anholdelserne fandt sted i Slagelse, Rødovre, Vanløse, København og på Frederiksberg.

Aktionen blev indledt omkring klokken 06 om morgenen, og anholdelserne skete i umiddelbar forlængelse af hinanden.

De ni personers interne relation er ikke oplyst. Dog oplyser Københavns Politi, at der er tale om personer på mellem 16 år og 23 år.

Grundlovsforhøret finder sted i Københavns Byret.

Af hensyn til den videre efterforskning vil anklagemyndigheden anmode retten om at lukke dørene.

Det vil betyde, at kun sigtelserne vil blive læst op for offentligheden, hvis dommeren vælger at imødekomme anklageren ved retsmødet.

/ritzau/