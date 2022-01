Nick Hækkerup: Nul dømte for menneskehandel i tre år er ikke godt nok

De seneste tre år har der potentielt været over 200 ofre for menneskehandel i Danmark. I samme periode har der været nul dømte for selvsamme.

Det skal ses i lyset af, at rapporten ”Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021”, som er udgivet af den forrige regerings udenrigsministerium – og som den nuværende regering også har været forpligtet til at arbejde under - indeholder en række retningslinjer, der har kridtet banen op for, hvordan Rigsadvokaten, anklagemyndigheden og Rigspolitiet i samarbejde har skulle kunnet retsforfølge endnu flere bagmænd i de højkomplekse sager, der hovedsageligt kredser om tvangsarbejde og rufferi.

Det kan derfor virke overraskende, at der absolut ingen dømte har været i den periode, handlingsplanen har været gældende. Det viser tal fra Socialstyrelsens Center mod Menneskehandel samt en aktindsigt, Kristeligt Dagblad har fået udleveret fra anklagemyndigheden. Det rungende og tre år lange nul kommer efter en periode på fem år, hvor der hvert eneste år har været dømte bagmænd for menneskehandel.

Når der ikke har været nogen dømte for menneskehandel tre år i rap, betyder det ikke, at menneskehandelen i Danmark er udryddet. Tværtimod. Center mod Menneskehandel, vurderer, at der i 2019 var 64 personer, som var ofre for menneskehandel. Året efter var tallet 77 personer – heraf var 44 af dem handlet til seksuel udnyttelse. Og ifølge Trine Ingemansen, der er leder af Center mod Menneskehandel, som dog ikke kan oplyse det eksakte tal for 2021, lyder det: ”Vi forventer, at niveauet vil være tilsvarende dét, man så i 2020.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmark opfylder ikke minimumsstandard

Ifølge Trine Otto Hansen, der er juridisk rådgiver hos Institut for Menneskerettigheder med ansvar for blandt andet menneskehandelsområdet, trænger lovgivningen til at blive gået efter i sømmene.

”Når der i tre år ikke har været nogen dømte for menneskehandelsparagraffen, er det et udtryk for, at juraen på det her område ikke er god nok til at dømme de bagmænd, der jo tydeligvis er. Lovgivningen trænger til at blive justeret.”

Kira West, forstander for Reden København, Reden International og KFUKs Sociale Arbejdes Krisecenter, har gennem sit arbejde især kendskab til de kvinder, der er handlet til sexudnyttelse. Hun er langt fra begejstret for de seneste tre års indsats.

”Det er under al kritik. Den her handlingsplan kommer i halen på en hel række af handlingsplaner, der strækker sig over flere årtier. Hver eneste gang har ambitionen været, at flere bagmænd skulle dømmes. Men med den seneste udgave, er det altså gået den helt gale vej.”

De danske organisationer er ikke alene med deres kritik. Europarådets ekspertgruppe for bekæmpelse af menneskehandel, Greta, har gennem flere år rejst kritik af Danmarks indsats. Det er eksempelvis sket i både 2011 og 2016, hvor Greta påpegede, at der manglede fokus på beskyttelse af handlede kvinder. Og i foråret 2021 offentliggjorde Greta en ny rapport, der "opfordrer danske myndigheder til at blive bedre til at identificere børn som ofre for menneskehandel, særligt uledsagede mindreårige asylansøgere".

At Danmark bør gøre mere står også sort på hvidt i USA’s årlige ”Trafficking in Persons Report”, der er udarbejdet af det amerikanske udenrigsministerium. Her hedder det blandt andet, at ”Danmark ikke til fulde opfylder minimumsstandarden i bekæmpelse af menneskehandel, men forsøger med signifikante indsatser”. Og i de tre seneste af disse rapporter i perioden 2019-2021 er Danmark også degraderet til at være et såkaldt TIER 2-land. Det vil sige, at Danmarks indsats på menneskehandelsområdet ikke er fuldt ud tilfredsstillende. I otte år frem til 2019 var Danmarks et TIER 1-land med tilfredsstillende indsats.

Når man spørger justitsminister Nick Hækkerup (S) om, hvorvidt indsatsen de seneste år har været god nok, erkender han, at der kunne have været gjort mere.

”Lovgivningen har været skruet sådan sammen, at det har været for svært at løfte bevisbyrden. Og nej, det er ikke godt nok. Og det er ikke tilfredsstillende, at der har været nul dømte i tre år, når menneskehandel er en så alvorlig forbrydelse, som det er,” siger han og uddyber:

”Vi har haft et politi, som har været presset. Og de her sager er specielle, og de kan være svære at håndtere. Så de gange, man har forsøgt at løfte bevisbyrden – enten ved at forsøge at bevise, at der forelægger en eller anden form for aftale mellem bagmanden og den forurettede, eller ved at ofret har været udsat for tvang eller frihedsberøvelse - ja, så har det simpelthen været for svært for politiet og anklagemyndigheden.”

Justitsministeren mener dog samtidig, at tre år med nul dømte for menneskehandel lige så godt kan være en tilfældighed.

”Jeg har ingen indikationer af, at der skulle være sket en nedprioritering på området. Og tallene for de foregående år er jo også relativt beskedne. Jeg tror, indsatsen har været den samme de seneste tre år, som i årene op til. Når der har været tre år med ingen dømte, er det nok mere en tilfældighed. ”

Ofre holder mund og bliver væk

Når så få bliver dømt, kan det også hænge sammen med, at det er vanskeligt at få ofrene til at tale. Det fortæller Koray Ufuktan Er, der er senioranklager i anklagemyndigheden og har menneskehandel og personfarlig kriminalitet som sit hovedområde:

”Den allerstørste udfordring for anklagemyndigheden i de her sager er at få en forklaring fra ofret, som kan tjene som bevis i retten. En sådan forklaring er ofte det vigtigste – og nogle gange det eneste – der kan fælde en menneskehandler,” fortæller han, inden han tager ofrenes briller på.

”De er ofte bange for bagmændene. De frygter repressalier, hvis de går til politiet. Og flere undgår bevidst myndighedernes søgelys, fordi de ikke har lovligt ophold i Danmark – eller ligefrem frygter, at de selv kan blive straffet, fordi de har været involveret i noget kriminelt. Derudover flyttes mange af disse personer rundt, så når efterforskningen går i gang, kan de implicerede personer befinde sig i et helt, helt andet land. Det er heller ikke uhørt, at personer, som er indkaldt til afhøring, simpelthen bliver væk og forsvinder.”

Det er dog ikke sådan, at bagmændene altid går fri, forklarer Koray Ufuktan Er med reference til nul dømte. De tiltales og dømmes blot for andre lovovertrædelser, når det ikke kan bevises, at der har været tale om menneskehandel. Det gælder især straffelovens paragraf 233 om rufferi, når sagerne handler om prostitution, og om straffelovens paragraf 282 om åger, når sagerne handler om udnyttelse af arbejdskraft.

Er der ikke tænkt på handlede kvinder?

Regeringen sendte i begyndelsen af december sidste år et lovforslag i høring, der skal gøre det lettere at dømme bagmænd i sager om menneskeudnyttelse, hvor personer har ”arbejdet under åbenlyst urimelige forhold”, som det hedder i udkastet til lovforslaget. I lovforslaget står der også, at den forurettede kan få beskikket en bistandsadvokat.

”Det er nyt, og vil give offeret en bedre beskyttelse,” forklarer Koray Ufuktan Er og pointerer i samme åndedrag, at ”Justitsministeriet vil sikre, at personer, der udnytter folk til at arbejde, dømmes for menneskeudnyttelse. Det er en af grundene til, at man vil ændre i juraen, som ofte kun giver mulighed for at dømme for åger.”

Trine Otto Hansen byder det nye lovforslag velkomment. Hun undrer sig imidlertid over, at lovforslaget ikke omfatter størstedelen af de ofre, der er udsat for menneskehandel – nemlig kvinder, der er handlet til prostitution.

”Det er positivt, at bevisbyrden, såfremt lovforslaget stemmes igennem, bliver lettere at løfte. Men det er ærgerligt, at det primært er ofre, der er udsat for tvangsarbejde i et reelt arbejdsgiver-arbejdstager-forhold, som er beskyttet, mens ofre i prostitutionssager ikke er omfattet af lovforslaget. Alle ofre for menneskehandel bør jo beskyttes lige.”

Samme undren ligger Kira West på sinde.

”Det er et skridt på vejen. Vi undrer os dog over, at seksuel udnyttelse og prostitution ikke er inkluderet i gruppen af de sårbare arbejdstagere."

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ønsker ikke at kommentere på, hvorfor lovforslaget ikke omfatter prostitution. I en mail henviser Justitsministeriet til lovforslaget, hvor der står følgende: ”Da det efter den foreslåede bestemmelse er et krav, at det arbejde, der udføres, skal have karakter af et egentligt arbejde, er udnyttelse til prostitution ikke omfattet, da et sådant ’arbejdsforhold’ ikke lovligt kan bestå, og allerede eksistensen af et sådant ’arbejdsforhold’ er selvstændigt kriminaliseret i straffelovens paragraf 233 om rufferi.”

Indsatser lige nu. Og på sigt

Udover lovforslaget har regeringen på det seneste sat flere skibe i søen til at bekæmpe menneskehandel. Af politiets og anklagemyndighedens økonomiske aftale 2021-2023 fremgår det, at der tilføres seks ekstra politiårsværk i 2023 til arbejdet i politikredsene. De ekstra hænder skal øge kontrollen på arbejdspladser og lyssky steder, hvor tvangsarbejde og seksuel udnyttelse kan finde sted. Derudover oprettes der en såkaldt national efterefterforskningsenhed, som blandt andet skal efterforske mere intenst i menneskehandelssager.

Endelig besluttede et bredt flertal i Folketinget tilbage i november, at Center Mod Menneskehandel skal have yderligere syv millioner kroner hvert år de næste fire år. Midlerne skal blandt andet gå til bedre tilbud til ofre for menneskehandel og en stærkere myndighedsindsats.

Kristeligt Dagblad har forsøgt at få en kommentar fra Søren Have Enevoldsen, der som vicepolitiinspektør ved Nationalt Efterforskningscenter, NEC, har været en ledende figur i Rigspolitiets indsats på menneskehandelsområdet. Han ønsker ikke at stille op til interview.