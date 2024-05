Niels Holck kæmper mod udlevering - advokat affejer ny ordning

"Et fatamorgana, der forsvinder op i den blå luft."

Sådan lyder advokat Jonas Christoffersens vurdering af den ordning, som der er lagt op til, hvis Niels Holck skal udleveres til Indien.

Niels Holck sidder endnu en gang i en retssag i Hillerød, hvor det skal besluttes, om han kan udleveres, fordi han i 1995 var med til at kaste våben ned over den indiske delstat Vestbengalen.

Niels Holcks advokat fortæller i retten onsdag, at det er planen, at Niels Holck skal placeres i et hus og ikke et fængsel.

Men det er ikke den indiske delstatsregering, men en dommer, der beslutter, hvor han skal varetægtsfængsles, siger Jonas Christoffersen.

- Det andet problem er, at man vil tillade danske betjente at skulle med til Indien.

- Der er ingen hjemmel for en indisk dommer til at tillade eller påbyde 24 timers ophold med betjent. Derfor gør vi gældende, at denne her løsning ikke har nogen gang på jorden, siger advokaten.

Han mener, at Niels Holck vil være "dead man walking", hvis han kommer til Indien.

Den i dag 62-årige Niels Holck har tidligere undgået udlevering. Det gjorde han i 2011, hvor landsretten afviste det. Der var risiko for, at han ville blive udsat for tortur.

I 2016 sendte Indien en udleveringsanmodning på ny, og i juni 2023 indstillede Rigsadvokaten til, at Niels Holck godt kan udleveres nu. Derfor er sagen igen for retten.

Det er specialanklager Anders Dyrvig Rechendorff fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK), som forsøger at få grønt lys af dommeren til udleveringen.

Anklageren bruger en del af første retsdag på at gennemgå det lange forløb, siden Niels Holck i 1995 var med til våbennedkastningen.

Holck var ombord på et fly, hvorfra der blev kastet fire ton våben ned til gruppen Ananda Marga, som ifølge Holck behøvede våbnene for at forsvare sig mod den kommunistiske delstats soldater.

Våbnene nåede ikke målet og flyet endte med at blive tvunget til landing i Indien, hvor de andre ombord blev anholdt, mens det lykkedes Niels Holck at flygte - til sidst til Danmark.

Først i næste uge skal Niels Holck afhøres i retten. Herefter følger en dag med vidner - blandt andre er den britiske våbenhandler Peter Bleach indkaldt.

Briten var med til våbennedkastningen, men i modsætning til Holck blev han anholdt i Indien og afsonede otte år i indiske fængsler.

Da sagen var for Østre Landsret beskrev han i detaljer en stribe mishandlinger, som han efter eget udsagn blev udsat for i de indiske fængsler.

Retten har afsat 11 dage til sagen, som ventes afsluttet 18. juni.

