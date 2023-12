Nilfisk rekrutterer ny topchef i Sverige

Den danske virksomhed Nilfisk, som producerer og sælger rengøringsudstyr til både private og professionelle, henter Jon Sintorn ind som ny administrerende direktør. Sintorn overtager posten i juli 2024.

Det skriver Nilfisk i en pressemeddelelse søndag.

Jon Sintorn er svensk statsborger og kommer fra en stilling som administrerende direktør for Nobia AB, der ejer en stribe europæiske køkkenfirmaer, og hvor han fortsætter indtil sommeren 2024.

Den nye administrerende direktør tiltræder Nilfisk på et essentielt tidspunkt for strategiimplementering, da Nilfisk går ind i sit tredje år med levering af sin forretningsplan for 2026, skriver virksomheden i pressemeddelelsen.

Fokus på strategiimplementering er dermed en af de væsentlige grunde til matchet mellem Nilfisk og Jon, lyder det videre.

- Sammen med teamet, med udgangspunkt i Nilfisks stærke rødder og med forretningsplanen frem mod 2026 som vores platform, vil vi flytte Nilfisk endnu længere i retning af at blive en sand markedsleder og fortsætte med at hæve barren for bæredygtig produktinnovation, siger Jon Sintorn i pressemeddelelsen.

I august 2023 trådte Torsten Türling tilbage som administrerende direktør for Nilfisk af familiemæssige årsager.

Bestyrelsen for Nilfisk udnævnte næstformand René Svendsen-Tune som midlertidig administrerende direktør for selskabet, og han forbliver på posten, indtil Jon Sintorn overtager.

Nilfisk blev grundlagt i 1906 af den danske ingeniør P.A. Fisker.

Nilfisks produkter og tjenester sælges i mere end 100 lande og produceres på ni produktionsfaciliteter over hele kloden. De største produktionsfaciliteter er i USA, Mexico, Ungarn, Italien og Kina.

I Nilfisks regnskab for tredje kvartal i måtte virksomheden se omsætningen falde.

Her landede omsætningen på 263 millioner euro, hvilket er seks procent lavere end samme kvartal sidste år.

En stor del af forklaringen skal dog findes i såkaldt valutamodvind. Det betyder, at nogle af de valutaer, som salget er foregået i, er faldet i kurs sammenlignet med euroen og derfor syner mindre.

/ritzau/