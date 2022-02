Nilfisk ryster coronanedtur af sig og tjener igen penge

Den danske industrikoncern Nilfisk fik sidste år et økonomisk comeback, efter at coronaudbruddet i 2020 førte til underskud.

Nilfisk kommer ud af 2021 med et overskud på 379 millioner kroner. Det viser selskabets årsregnskab, der er offentliggjort fredag.

Dermed har Nilfisk fået vendt resultaterne, efter at sidste år gav et minus på 19 millioner kroner for det danske selskab, der blandt andet er kendt for støvsugere.

Nilfisks omsætning nåede sidste år 7,4 milliarder kroner. Det er en fremgang på 19,5 procent i forhold til 2020. Nilfisks omsætning er nu højere end før corona.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nilfisk viste et bemærkelsesværdigt comeback i 2021 med en organisk vækst i omsætning, der overgik det generelle marked, siger topchef Torsten Türling i en kommentar til regnskabet.

Udviklingen det seneste år dækker særligt over højere salg til virksomheder. Det tæller for eksempel store rengøringsmaskiner, som bliver brugt til at gøre rent på fabrikker eller lagerhaller.

Salget til privatforbrugere udgør kun omkring ti procent af det samlede salg hos Nilfisk.

Den danske koncern fremhæver i regnskabet, at der blandt de private har været god efterspørgsel på højtryksrensere, hvilket har været med til at løfte omsætningen det seneste år.

Under coronakrisen var Nilfisk gennem en runde besparelser, som også kostede ansatte jobbet.

I slutningen af 2020 var staben af ansatte faldet fra knap 4900 til 4350. Ved udgangen af 2021 er der igen 4900 ansatte.

For 2022 forventer Nilfisk at øge omsætningen med fire til syv procent sammenlignet med 2021.

Samtidig har Nilfisk sat en målsætning om, at omsætningen i 2026 skal være på 8,9-9,7 milliarder kroner. Det er 1,5-2,5 milliarder kroner højere end i dag.

/ritzau/