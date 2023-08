Nilfisk udpeger tidligere GN-topchef som adm. direktør

Rengøringsmaskineproducenten Nilfisk har stået i et lidt af et vakuum, siden adm. direktør Torsten Türling i begyndelsen af juni meddelte, at han af familiære årsager ville vende hjem til Tyskland.

Oprindeligt var det planen, at Türling skulle blive på posten indtil 1. marts næste år, men nu har selskabets bestyrelse valgt en anden løsning.

Den består i, at René Svendsen-Tune tager over som adm. direktør med omgående virkning.

René Svendsen-Tune er tidligere adm. direktør hos GN Group og GN Audio og har siden 2017 siddet i bestyrelsen hos Nilfisk, hvor han indtil i går var næstformand.

Der er dog tale om en midlertidig ordning, indtil man har fundet Torsten Türlings efterfølger.

Indtil da træder Bengt Anders Lennart Thorsson ind som næstformand i bestyrelsen. René Svendsen-Tune vil fortsat sidde i bestyrelsen.

Nilfisk fremlagde torsdag aften regnskab for andet kvartal. Det viste et overskud for perioden på 17,3 millioner euro, svarende til knap 129 millioner kroner.

Mens omsætningen i Europa er faldende, er der omvendt pæn fremgang i Nord- og Sydamerika og i Stillehavsregionen, hvor genåbningen efter corona kan ses i tallene.

