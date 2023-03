Flere forsøg på at svindle ældre sidste år: Steg med over 50 procent

Antallet af anmeldelser af telefonsvindel, hvor den forurettede er over 65 år, er steget med over 50 procent fra 2021 til 2022. Det viser tal fra politiets National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) ifølge DR.

Noget tyder også på, at tendensen er fortsat ind i 2023, fortæller Peter Høholt, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi til DR.

Han fortæller om et "forholdsvist stort antal anmeldelser" af sager med telefonsvindel mod personer over 65 år.

Der er typisk tale om, at svindlerne udgiver sig for at være fra banken, politiet eller anden myndighed og ringer, fordi de ældres konto er i fare.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den tro, at den pågældende, der ringer op, er ved at hjælpe dem, giver de ældre deres personlige oplysninger fra sig, så personen i den anden ende af røret kan tilgå deres netbank.

Peter Høholt fortæller også, at politiet i København i øjeblikket oplever mange svindlere, der mødes op personligt hos de ældre og får dem overtalt til at udlevere kreditkort og pinkode. Derefter misbruger de kortet.

Ifølge NSK's tal var der 1170 anmeldelser af svindel eller forsøg på svindel mod personer over 65 år i 2021. Sidste år var der 1845 anmeldelser.

Hos Ældre Sagen forsøger man gennem medlemsblade, sociale medier og arrangementer i lokalafdelinger at udbrede gode råd fra politiet til, hvordan man undgår at blive udsat for svindel eller håndtere det, hvis ulykken er ude.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis man er i situationen, hvis man har mistanke om, at det er en svindler, så smæk røret på. Vær på vagt, hvis nogen beder dig om at overføre penge eller interesserer sig for dine personlige oplysninger, siger seniorkonsulent Louise Kambjerre Scheel.

- Det vil en bank aldrig gøre, og det vil politiet aldrig gøre.

Et af de andre konkret råd, som Ældre Sagen gerne spreder, er, at ældre med fordel selv eller med hjælp fra familie eller venner kan blive fjernet fra Kraks side over telefonnumre og kontaktoplysninger.

/ritzau/