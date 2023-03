EU: Historisk FN-aftale vil beskytte marinelivet

At FN-landene natten til søndag har landet en aftale om en traktattekst til beskyttelse af det åbne hav, er historisk.

Det siger EU's miljøkommissær, Virginijus Sinkevicius, ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

- I dag markerer kulminationen på mere end et årti med forberedende arbejde og internationale forhandlinger, hvor EU spillede en nøglerolle.

- Det er et historisk øjeblik for vores hav. Vi tager et afgørende skridt fremad for at bevare det marineliv og den biodiversitet, som er afgørende for os og de kommende generationer, siger han og tilføjer, at han er "meget stolt af resultatet".

Natten til søndag forhandlede repræsentanter fra FN-landene den første internationale traktat om beskyttelse af det åbne hav.

Det foregik på en havkonference i New York.

Traktaten skal først formelt vedtages senere, men der kan ikke længere foretages større ændringer i den.

Tekstens præcise ordlyd er ikke umiddelbart blevet offentliggjort. Men aftalen får opbakning af miljøorganisationen Greenpeace.

Det siger Laura Meller, der er Oceans Campaigner for miljøorganisationen Greenpeace Nordic, i en pressemeddelelse.

- Traktaten vil lade os beskytte havene, opbygge vores modstandsdygtighed over for klimaforandringer og sikre milliarder af menneskers liv og levebrød, siger hun.

Traktaten ses som et afgørende skridt på vejen mod at beskytte 30 procent af verdens natur - altså både land og hav - hvilket en global aftale i Montreal satte som mål i december.

Næsten halvdelen af Jordens overflade er dækket af internationalt hav.

Det åbne hav begynder ved grænsen til de enkelte landes eksklusive økonomiske zoner, som strækker sig op til 200 sømil fra kystlinjerne.

De internationale farvande hører dermed ikke under noget lands jurisdiktion.

Havenes økosystemer skaber halvdelen af den ilt, som mennesker indånder. De er også med til at mindske den globale opvarmning. Men de trues af klimaforandringer, forurening og overfiskeri.

Kun omkring en procent af det åbne hav er aktuelt beskyttet.

Den nye traktat er formelt vedtaget, når nok lande har vedtaget, underskrevet og ratificeret den.

