Vrede grækere støder sammen med politi i Athen efter togtragedie

Politi og demonstranter er stødt sammen i den græske hovedstad, Athen, i forbindelse med en protest efter en alvorlig togulykke i Grækenland tidligere på ugen.

Tusindvis af grækere er på gaden i Athen søndag for at udtrykke deres sorg og vrede over ulykken. De kræver også, at der placeres et politisk ansvar.

57 mennesker mistede livet i tirsdagens ulykke, som er den værste togulykke nogensinde i Grækenland.

Ved søndagens protest i Athen kastede nogle demonstranter benzinbomber mod politiet, der svarede igen med tåregas og chokgranater.

Det fik ryddet den centrale Syntagma-plads i løbet af nogle minutter, rapporterer nyhedsbureauet AFP.

Omkring 12.000 mennesker havde samlet sig ved parlamentet, oplyser politiet i Athen.

Demonstranterne lod sorte balloner flyve mod himlen som minde om de 57 dødsofre ved tirsdagens togulykke.

- Ned med morderiske regeringer, lød det på et skilt på pladsen.

Michalis Hasiotis, der er formand for græske revisorers fagforening, fortæller, at der er "en enorm vrede" over ulykken.

Han mener, at det er "tørsten efter profit og manglende tiltag for passagerernes sikkerhed", der er skyld i ulykken.

Athen er samtidig lammet af strejker blandt ansatte i tog- og metroselskaber.

Det er femte dag i træk, at der er demonstrationer i kølvandet på togulykken, som skete, da to tog bevægede sig mod hinanden på samme spor.

Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis, har søndag erkendt, at der er sket fejl, og har bedt familierne til de 57 dødsofre om tilgivelse.

- Vi kan ikke, vil ikke og bør ikke gemme os bag menneskelige fejl, skriver han i et opslag på Facebook.

- I Grækenland i 2023 kan to tog, der bevæger sig i hver sin retning, ikke køre på samme spor, uden at nogen opdager det.

Senere søndag er der planlagt en mindehøjtidelighed ved togstationen i Larissa i det centrale Grækenland, ikke langt fra, hvor ulykken skete tirsdag.

En 59-årig stationsforstander, der har indrømmet at have haft en del af ansvaret for togulykken, skal i retten søndag.

Manden, der arbejder på stationen i Larissa, risikerer at blive tiltalt for uagtsomt manddrab, hvilket potentielt kan straffes med fængsel på livstid.

/ritzau/AFP