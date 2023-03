Klimagruppe inddrog Rembrandt-maleri i protestaktion

Klimaaktivister i Holland gennemførte søndag en opsigtsvækkende aktion ved Rembrandts berømte maleri "Nattevagten" inde i Amsterdams Rijksmuseum.

To af aktivisterne fra den hollandske del af klimaaktivist-gruppen Extinction Rebellion stod ved siden af det berømte kunstværk med en kopi af Rembrandt-maleriet, hvor nattevagten øjensynligt var ved at drukne i store vandmængder, hvilket var en understregning af klimagruppens slogan: "Der er ingen kunst på en oversvømmet planet".

- Videnskaben taler sit eget tydelige sprog. Vi kan ikke længere undgå at se det i øjnene. Verdenshavene stiger, og vejret bliver mere og mere ekstremt. Det er åbenlyst, at dette skyldes fossil-industrien - en industri som Rijksmuseet stadig sponsorerer, sagde en af demonstranterne, den 19-årige Yara, som henviste til, at museet har partnerskaber med luftfartsselskabet KLM og banken ING.

Ti aktivister mellem 15 og 22 år var iført T-shirts med klimaslogans, mens deres forældre og bedsteforældre stod i baggrunden for at vise deres støtte til aktionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

En talsmand for Rijksmuseum siger til det hollandske nyhedsbureau ANP, at der under demonstrationen ikke skete nogen skader på maleriet "Nattevagten", som er beskyttet af en barriere. Demonstranterne blev eskorteret ud af bygningen på fredelig vis.

Flere af aktivisterne har på Twitter skrevet, at de har opbakning fra flere generationer i deres egne familier.

"Nattevagten" er det mest berømte maleri af Rembrandt van Rijn (1606-1669).

/ritzau/Reuters