Estlands centrum-højre regering er sikker på valgsejr

Estlands valgkommission meddelte sent søndag aften, at premierminister Kaja Kallas' centrum-højre parti, Reformpartiet, blev det klart største parti ved søndagens parlamentsvalg.

Partiet havde omkring 32,0 procent af stemmerne, efter at 92 procent af stemmerne var optalt. Det skriver Reuters.

En førsteplads til Kallas betyder, at den baltiske stat vil forblive en af de stærkeste støtter af Ukraines regering.

Prognoserne siger, at partiet får 38 af de 101 mandater i parlamentet, hvilket er en fremgang på fire pladser og mere end dobbelt så mange mandater som det næststørste parti, Det Konservative folkeparti, som står til at få 17 mandater.

- Jeg takker alle vælgere, tak for jeres tillid og tak for muligheden for at kunne lede regeringen, siger den 45-årige Kallas, som vil kunne fortsætte en liberal og proeuropæisk politik.

Kallas støttepartier er Fäderneslandet (Isamaa) og Socialdemokraterna (SDE).

Det stærkt højreorienterede EKRE parti, som står til at få 15,7 procent af stemmerne, er imod, at Estland skal sende flere våben til Ukraine. Partiets forholdsvis store opbakning afspejler ifølge iagttagere tiltagende bekymring over høje energipriser og stigende leveomkostninger blandt vælgerne.

EKRE's partileder, Martin Helme, mener, at Estland ikke skal "forværre spændingerne yderligere" i forhold til nabolandet Rusland.

Højrefløjspartiet gik til valg på at stoppe med at sende militær hjælp til Ukraine og sige stop for modtagelse af ukrainske flygtninge.

Estland, som har 1,3 millioner indbyggere, er nabo til Rusland, og regeringen har erklæret, at den fortsat vil tage imod flygtninge fra Ukraine.

Selv bruger Estland over én procent af landets bnp på militær hjælp til Ukraine. Det er det største bidrag fra noget land i verden målt i forhold til størrelsen på landets økonomi.

Omkring 965.000 af Estlands 1,3 millioner indbyggere havde mulighed for at stemme og vælge de 101 medlemmer af landets parlament.

En fjerdedel af vælgerne tilhører det russisktalende mindretal.

/ritzau/Reuters