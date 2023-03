Erindringer om Stalin har skabt et splittet Rusland

70 år efter Josef Stalins død er russerne splittede mellem beundring og afsky i deres syn på den tidligere leder og hans æra.

Over 1000 mennesker var samlet på Den Røde Plads søndag for at mindes den afdøde leder, som ofte er blevet nævnt i forbindelse med krigen i Ukraine.

De ukrainske ledere mener, at den russiske invasion af deres land har rod i imperialistiske ideologier fra Stalins æra sammen med den tiltagende undertrykkelse af enhver kritik og opposition.

På Den Røde Plads vinkede demonstranterne med røde kommunistiske flag og bar på portrætter af den afdøde leder, mens de ventede på at komme til at kunne lægge blomster på hans grav nær Kremls mur.

- Folk ville være lykkelige, hvis vi havde en leder som ham igen, sagde en af de fremmødte, pensionisten Jurij.

Stalin, der blev født i Georgien i 1878, forvandlede Sovjetunionen til en totalitær stat.

Under hans styre gennem næsten tre årtier skabte han en personkult omkring sin egen person, og han stod for udrensninger af millioner af borgere, som blev henrettet, eller som døde langsomt i gulaq-systemet, som var et netværk af fængselslejre.

Mange i Rusland giver Stalin æren for på egen hånd at have besejret Hitler i 1945, selv om dette afvises meget bestemt af historikere.

Mange oppositionspolitikere, som har kritiseret krigen i Ukraine, afvises som "udenlandske agenter". Kreml har glorificeret Sovjetunionens geopolitiske og militære magt, samtidig med at den har nedtonet den stalinistiske undertrykkelse.

/ritzau/AFP