Bevidst sprængning bag eksplosion i butik i Dragør

En eksplosion i en butik i Dragør natten til mandag skyldtes en bevidst sprængning.

Det konkluderer Københavns Politi efter tekniske undersøgelser på stedet.

- Vi er nu færdige med de tekniske undersøgelser på stedet. De viser, at det drejer sig om en bevidst sprængning.

- Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige mere om baggrunden for sprængningen, men efterforskningen fortsætter, skriver politiet på Twitter.

Politiet fik anmeldelsen om sprængningen i butikken, der ligger ved Magleby Torv i Dragør, natten til mandag klokken 00.27.

Ingen personer er kommet til skade. Der er dog sket mindre materielle skader.

Både Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EOD og politiets teknikere har arbejdet på stedet natten til mandag og mandag morgen.

EOD står for Explosive Ordnance Disposal og er paraplyen, der dækker over rydning af alle former for eksplosiver.

Mandag formiddag er politiet ved torvet med en mobil politistation. Politiet vil gerne høre fra vidner i sagen.

- Vi hører gerne fra vidner, så kom forbi og tag en snak vores betjente ved den mobile politistation eller ring til os på 1-1-4, skriver Københavns Politi på Twitter.

/ritzau/