Tyrkisk familie mistede 36 pårørende og bor nu i skurvogn

Det er mandag en måned siden, at to kraftige jordskælv inden for kort tid rystede Tyrkiet og Syrien og skabte død og ødelæggelse.

Siden da er knap 46.000 personer bekræftet omkommet i Tyrkiet, og cirka 6000 personer har mistet livet i Syrien.

Derudover har den dødelige katastrofe gjort mindst 1,5 millioner mennesker hjemløse. Det skriver det britiske medie BBC.

Blandt dem er familien Arslan, som Reuters har talt med. Familien består af forældrene Havva og Hasan og deres tre børn. De overlevede fem dage under murbrokkerne fra en femetagers ejendom i byen Nurdagi.

Artiklen fortsætter under annoncen

I dag bor de i en skurvogn og prøver at få etableret en ny hverdag

- Vi var en velstående familie. Vi havde to hjem og en bil. Det var vi taknemmelige for. Og nu er vi taknemmelige for, at alle vores børn har det godt, siger moren, Havva, til nyhedsbureauet Reuters.

Familien har mistet 36 familiemedlemmer i katastrofen.

Da et jordskælv med en styrke på 7,8 ramte tidligt om morgenen 6. februar, kollapsede Arslan-familiens hjem. De væltede ned på etagen under dem, mens resten af bygningen faldt sammen.

De var efterfølgende fanget i et kulsort rum uden mad og drikke. Efter et stykke tid begyndte de at hallucinere, fortæller den 19-årige datter Fatmagul.

- Jeg var sulten. Jeg begyndte at se æbler og appelsiner, men jeg kunne ikke få fat i dem. Min mor talte i en telefon, som hun ikke havde, siger hun.

Mens Arslan-familien nu bor i en skurvogn, må andre leve et liv i telte på gaden efter at have mistet deres hjem.

Artiklen fortsætter under annoncen

En af dem er Songul Yucesoy, som BBC har talt med. Songul og hendes familie bor i et telt sammen med andre hjemløse familier.

- Vi er bange, når mørket falder på. Det er et stort problem, at vi ikke har noget strøm. Frygten er stor, og vi mærker efterskælv natten lang, så det er svært at sove, siger Songul, der bor i den lille by Samandag.

Hendes mand, Savas, tilføjer:

- Vi er frie mennesker, og vi er vant til frihed og uafhængighed og til at bo i vores eget hjem. Nu er vi tre familier, der spiser og bor i ét telt.

/ritzau/