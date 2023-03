Støjbergs parti får byrådsmedlem i Aarhus - nærmer sig 20 byrødder

Danmarksdemokraterne har mandag fået et medlem i Aarhus Byråd.

Tidligere medlem af Dansk Folkeparti og løsgænger Jakob Søgaard Clausen har meldt sig ind i partiet, oplyser han på Facebook.

Inger Støjbergs parti er nu oppe på 19 kommunalpolitikere til trods for, at partiet aldrig har været til kommunalvalg.

Partiet blev stiftet i sommer sidste år, mens seneste kommunalvalg var i 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

I stedet er de 19 kommunalpolitikere blevet valgt for andre partier og derefter skiftet til Danmarksdemokraterne.

14 af de 19 blev valgt for Dansk Folkeparti i 2021, mens 4 blev valgt for Venstre. Den sidste stillede op for en lokalliste.

Inger Støjberg er tidligere næstformand for Venstre. I Danmarksdemokraternes folketingsgruppe sidder også en række tidligere folketingsmedlemmer for Dansk Folkeparti.

Folketingsvalget i 2022 var første valg for Danmarksdemokraterne. Her fik partiet 8,1 procent af stemmerne og 14 mandater.

Med Jakob Søgaard Clausen i byrådet er Aarhus nu den største by, som Danmarksdemokraterne er repræsenteret i.

Han har meldt sig ind efter "nogle gode drøftelser" med partiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har været vigtigt for mig, at jeg fortsat vil kunne arbejde med de emner, som jeg er gået til valg på. Det er der plads til, og Danmarksdemokraterne er et nyt parti i udvikling.

- Med folketingsvalget er partiet kommet godt fra start. Nu tages der hul på næste fase i partiopbygningen, hvor der er mulighed for at være med til at forme Danmarksdemokraternes plads som parti i Danmark, siger Jakob Søgaard Clausen.

Danmarksdemokraterne er også repræsenteret i eksempelvis Aalborg Kommune ved tidligere Venstre-politiker Peter Lindholt.

Folketingsmedlemmerne Hans Kristian Skibby, Jens Henrik Thulesen Dahl, Charlotte Munch og Marlene Harpsøe sidder også alle i byråd.

/ritzau/