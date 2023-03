Irans leder vil have opklaret giftangreb mod 1000 skolepiger

Gerningsmændene bag de seneste måneders giftangreb mod iranske skolepiger har begået en "utilgivelig" forbrydelse.

Sådan lyder det ifølge Reuters mandag fra Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

- Dette er en utilgivelig forbrydelse. Gerningsmændene bør blive alvorligt straffet, siger han til iranske statsmedier.

Han opfordrer desuden myndighederne til at efterforske angrebene seriøst.

Adskillige piger blev lørdag indlagt i fem iranske provinser med åndedrætsbesvær.

Dermed ser angrebene, der har hærget siden november, ud til at have spredt sig på tværs af landet.

Ingen ved endnu, hvem der står bag.

Ifølge Reuters er mere end 1000 piger i forskellige iranske skoler blevet udsat for milde forgiftninger.

Hidtil har de formodede giftangreb særligt været centreret omkring den hellige by Qom, der ligger syd for hovedstaden Teheran.

De nærmere omstændigheder bag angrebene - herunder motiv - er endnu ukendte. Dog sagde den iranske sundhedsminister, Younes Panahi, i februar, at det kan være et forsøg på at sabotere pigernes skolegang.

- Efter forgiftningerne af adskillige studerende på Qoms skoler må vi sige, at nogle vil have alle skoler - og særligt pigeskoler - lukket, lød det fra ministeren ifølge det statslige iranske nyhedsbureau Irna.

Også den iranske præsident, Ebrahim Raisi, er gået ind i sagen.

Han bad fredag flere ministre om at efterforske sagen. Præsidenten har kaldt forgiftningerne "fjendens forsøg på at skabe frygt og fortvivlelse i folk".

Der er begrænsede oplysninger om, hvordan angrebene menes at have været udført. Forældre har dog blandt andet fortalt om, at studerende skal være blevet udsat for en giftig spray på deres skoler.

De piger, der lørdag blev angrebet i fem forskellige provinser, blev bragt til lokale hospitaler. De havde det alle efter omstændighederne godt.

