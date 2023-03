EU-vagthund undersøger embedsmands gratis flyture til Qatar

Der skal være klarere retningslinjer for embedsmænd i EU-Kommissionen, der får tilbudt gratis rejser af tredjeparter, herunder lande uden for unionen.

Det skriver EU's ombudsmand i en pressemeddelelse mandag.

Det sker, efter at mediet Politico har beskrevet, hvordan chefen for kommissionens transportafdeling, Henrik Hololei, flere gange har fløjet gratis til Qatar mellem 2015 og 2021.

Rejserne har angiveligt været betalt af den qatarske regering eller af organisationer tæt på regeringen.

Politico skriver videre, at fire af de i alt ni gratis rejser foregik, mens EU-Kommissionen forhandlede med Qatar om en større luftfartsaftale.

Ombudsmanden, der altså nu går ind i sagen, beder kommissionen om at oplyse, hvordan den håndterer anmodninger fra højtstående embedsmænd om at tage på rejser, der er betalt af tredjeparter.

EU-vagthunden beder også kommissionen om at svare på, hvordan den planlægger at opdatere reglerne.

Undersøgelsen kommer i kølvandet på en omfattende korruptionssag i EU-Parlamentet.

Her er både nuværende og tidligere parlamentsmedlemmer blevet varetægtsfængslet. De er mistænkt for at have taget i mod penge fra Qatar og Marokko i bytte for indflydelse i parlamentet.

