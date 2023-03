Provokunstner erkender Jorn-hærværk og accepterer millionkrav

Det skal koste provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard mellem et og halvandet års fængsel, at hun sidste år udøvede hærværk mod et maleri på Museum Jorn i Silkeborg.

Det mener specialanklager Søren Kløvborg Laustsen.

- Henset til omstændigheder finder jeg ikke grundlag for at gøre den straf hverken helt eller delvist betinget, siger han.

Hvis dommeren dermed følger hans strafpåstand og gør straffen ubetinget, vil provokunstneren skulle afsone straffen. Omvendt mener forsvarer Mette Grith Stage, at hærværket skal koste et halvt års fængsel.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard har mandag i Retten i Viborg erkendt, at hun med lim og permanent tusch udøvede groft hærværk mod et Asger Jorn-maleri på Museum Jorn i april sidste år.

Hun har tilstået i overensstemmelse med sigtelsen mod hende.

Hun har i retsmødet også sagt, at hun er indstillet på at betale knap 1,9 millioner i erstatning.

Det fremgår af sigtelsen mod hende, at maleriet fik skader for 1.889.350 kroner ved aktionen.

Tuschen trængte ind i malingen, og limen trængte ind i de revner og krakeleringer, der var i maleriet.

Derfor førte hærværket til, at maleriet "Den foruroligende ælling" ikke var at se på nogen af Museum Jorns vægge i næsten et halvt år.

I fraværsperioden havde kunstkonservatorer arbejdet med at gennemgå værket med mikroskop og restaurere det stykke for stykke. Det lykkedes at fjerne så meget af skaderne, at "det ikke er et sminket lig eller et stærkt restaureret billede, vi har fået tilbage".

Det fortalte museumsdirektør Jacob Thage til Midtjyllands Avis i oktober 2022. Da værket kom op at hænge igen, var det bag glas for at beskytte mod ny hærværk.

Beløbet på næsten 1,9 millioner dækker over det arbejde, der ligger bag restaureringen, samt en vurderet værdiforringelse af værket som følge af hærværket.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard selv har betegnet sine handlinger som en kunstnerisk happening.

Det skyldes, at Asger Jorn-maleriet "Den foruroligende ælling" fra 1959 er skabt oven på et billede, som Jorn fandt på et loppemarked. Han købte et landskabsmaleri, der fungerer som baggrunden, og så malede han selv over dele af billedet.

Da i dag 45-årige Ibi-Pippi Orup Hedegaard dukkede op på museet i Silkeborg i den 29. april sidste år, brugte hun lim til at påklistre et billede af sig selv over ællingen, som Jorn havde malet. Desuden skrev hun sit eget navn med permanent tusch ved siden af.

Ved at gøre det mener hun, at hun tog kunstnerisk ejerskab over billedet - ligesom Jorn gjorde det med landskabsmaleriet.

Den forklaring køber specialanklageren dog ikke.

- I min optik har man begået hærværk, uanset hvad motivet har været, siger han og omtaler maleriet som et unikum.

Provokunstneren sagde inden retsmødet til TV Midtvest, at hun er forberedt på de økonomiske konsekvenser, og at hun vil være insolvent i mange år.

- Det har været det værd. Jeg står 100 procent på mål for det, og jeg vil ikke fortryde et eneste år, sagde hun til TV Midtvest med henvisning til strafferammen på op til seks år for groft hærværk.

Selv om det med anerkendelsen af kravet ser ud til, at Museum Jorn får erstatning for hærværket, ønsker museumsdirektøren mandag ikke at kommentere sagen. Han vil vente, til dommen er afsagt.

Det var som udgangspunkt planen, at der ville blive afsagt dom i sagen mandag eftermiddag. Men sådan går det ikke. Den afsiges i stedet uden retsmøde mandag den 13. marts klokken 11.

Forsvarer Mette Grith Stage havde håbet, dommen ville komme før.

- Min klient havde i særdeleshed også håbet, at der ville blive afsagt dom i dag.

- Men det giver god mening. Det er en meget speciel sag, og der er ingen retspraksis på området at tage udgangspunkt i, så jeg tænker, det er udtryk for, at dommeren vil tænke sig godt og grundigt om, inden hun udmåler straffen, og det er sådan set meget betryggende, siger hun.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard er foruden provokunstner også forfatter og har udgivet digtsamlinger og romaner.

Hun har gennem årene vakt opmærksomhed ved flere lejligheder - blandt andet i 2015 da hun skiftede juridisk køn fra mand til kvinde uden at ville foretage nogen fysiske ændringer.

