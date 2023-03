Minister handler i miljøsag men undgår ikke endnu et samråd

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, er godt tilfreds med, at miljøminister Magnus Heunicke (S) efter flere samråd har besluttet, at suspendere dele af vejledningen til kommunerne om udledning af giftigt spildevand i havet.

Det siger hun, efter at Slagelse Kommune har fået opbakning fra Miljøstyrelsen til at afvise at miljøgodkende en virksomhed, som udleder kemikalieholdigt vand syd for Skælskør.

- Dejligt at presset har virket, og miljøministeren nu suspenderer vejledningen til at udlede giftigt spildevand i vores sårbare havmiljø, siger Mai Villadsen.

Hun er dog ikke er færdig med sagen:

- Miljøministerens handling risikerer at blive et lille hop på stedet, hvis ikke vi permanent får stoppet for importen og udledning af giftigt spildevand, siger hun.

- Jeg vil derfor indkalde ministeren i samråd, for at spørge til konsekvenserne af hans nye beslutning samt presse på for mere resolut handling for beskyttelse af vores havmiljø.

Sagen drejer sig om, at Slagelse Kommune har gang i en proces med at forlænge en miljøgodkendelse af RGS Nordic. Virksomheden udleder delvist renset spildevand fra den norske olieindustri i Agersø Sund.

Miljøstyrelsen har indtil mandag fastholdt en vejledning, hvor styrelsen lagde op til, at kommunen skulle godkende udledningen.

Det skulle kommunen ifølge styrelsen, selv om miljøeksperter har sagt, at det vil være i strid med EU-regler.

Problemet er, at havet i forvejen er så forurenet, at man ifølge eksperter og de jurister, som kommunen har betalt for en uvildig redegørelse, ikke kan udlede yderligere kemikalier i vandet.

Men når Magnus Heunicke nu suspenderer dele af vejledningen, sker det på baggrund af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra den 23. februar.

Miljøministeriet skriver i en pressemeddelelse, at vejledningen ifølge afgørelsen ikke er i overensstemmelse med "forpligtelsen til at forebygge forringelser af tilstanden af overfladevand og EU-Domstolens praksis om dette".

- Jeg har i dag orienteret Slagelse Kommune og Folketinget om, at Miljøstyrelsen suspenderer dele af vejledningerne på grund af den nye afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet, udtaler miljøminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Alternativets politiske ordfører, Torsten Gejl, mener ligesom Mai Villadsen, at suspenderingen blot er første skridt på vejen.

- Sådan!! Miljøstyrelsen trækker sin fejlagtige vejledning om udledning af giftigt affald i vores hav tilbage, skriver han på Twitter.

- Men styrelsen fastholder, at vi er nødt til at tage imod affaldet fra Norge. Den vurdering skal også omgøres. Vi tager det fra en ende af!

