Snestorm kan give uventet lang opholdstid i bilen

Tag skovl, tæppe og en opladt mobiltelefon med i bilen, hvis du kører ud i snevejret.

Sådan lyder opfordringen fra forsikringsselskabet Alm. Brand Forsikring i en pressemeddelelse forud for den varslede snestorm i den centrale og nordlige del af Jylland.

- Vores erfaring er, at sådanne forhold gør, at biler nemt kører i rabatten, støder sammen med andre, lige som vi også ofte ser personskader som piskesmæld, hvis man ikke er meget opmærksom, oplyser skadesdirektør i Alm. Brand, Henrik Bundgaard.

Kriteriet for snestorm er mindst ti centimeter sne på seks timer og vindhastigheder over ti meter i sekundet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og man bør være forberedt på at opholde sig længere tid i bilen, hvis man kører fast i snemasserne.

- Vejhjælpen kan godt blive presset meget på tirsdag, hvis det bliver slemt, selv om al mandskab er på arbejde, lyder det fra Henrik Bundgaard.

- Der kan være rigtig mange biler, der har brug for hjælp til at blive trukket fri eller transporteret på værksted. Så det er en god idé at forberede sig på, at der kan være ventetid.

Ud over tæpper, skovl og en opladt telefon opfordrer forsikringsselskabet også til, at man har både mad og drikke med i bilen.

Der er ifølge Henrik Bundgaard den udfordring med snevejr, at det kan variere, hvor det er til at komme frem for sneen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vejen kan være fin og tør et sted, og når du kommer rundt om et sving, så kan der ligge en meter drivsne på tværs af vejen. Så det er med at køre forsigtigt og passe på, siger han.

Man bør overveje, om det er nødvendigt, før man bevæger sig ud i snevejret, lyder opfordringen fra Hans Bruhn, som er vagthavende officer ved Beredskabsstyrelsen.

- Hvis man er nødt til det, skal man holde sig orienteret om situationen ved politiet og Vejdirektoratet, man skal tage afsted i god tid, og man skal tage varmt tøj og drikke med på turen, sagde han mandag eftermiddag.

Du kan tjekke, hvordan Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler i dit nærområde på instituttets hjemmeside.

/ritzau/