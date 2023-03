Gaspriserne er på det laveste niveau i halvandet år

Mandag ramte gaspriserne på den toneangivne hollandske gasbørs TTF det laveste niveau siden august 2021.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Prisen mandag var 42 euro - svarende til 312 kroner - per megawatt-time.

Ifølge Dansk Industri (DI) er det et fald på 85 procent sammenlignet med, da prisen var på sit højeste.

- Det er en økonomisk byrde af de større, som letter fra virksomhederne og forbrugernes skuldre.

- Hvis prisen ikke var faldet, ville det være blevet endnu dyrere for virksomhederne, der bruger gas i deres produktion, og de mange danskere, der bruger gas til opvarmning af deres huse, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i DI, i en udtalelse.

Faldet i gaspriserne kommer samtidig med, at der er snestorm og lave temperaturer over Danmark.

Normalt vil gaspriserne stige, når det er koldt over en længere periode på grund af efterspørgsel.

Markedet er dog nu så positivt, at priserne falder på trods af kulden.

- Samtidig er de europæiske gaslagre rekordfyldte for årstiden med en fyldningsgrad på 61 procent.

- Det er det højeste nogensinde på denne tid af året, og det er med til at dæmpe efterspørgslen på gas, siger Troels Ranis.

Mandagens lave gaspriser er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er helt slut med at betale meget for gassen.

Troels Ranis påpeger, at priserne kan stige igen, hvis økonomien udvikler sig mere positivt end ventet, og efterspørgslen på naturgas fra andre dele af verden stiger.

- Jeg tør ikke love, at den positive udvikling i gasprisen fortsætter. Der er stadig al mulig grund til at forbedre sig på, at næste vinter kan blive særdeles omkostningsfuld, sige Troels Ranis.

