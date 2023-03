Tvillingpar fejrer fødselsdag med titel som hidtil tidligst fødte

En dreng og en pige har fejret deres etårs fødselsdag med en officiel titel hos Guinness World Records som det tidligst fødte tvillingpar nogensinde.

Der er tale om et tvillingpar bestående af en canadisk dreng og pige, som blev født over fire måneder for tidligt.

Adiah og Adrial Nadarajah blev født 4. marts 2022, og det var ikke ventet, at de ville overleve.

De blev født efter 22 graviditetsuger - 126 dage for tidligt.

De to vejede henholdsvis 330 gram og 420 gram. De er dermed også det tvillingpar med den laveste fødselsvægt nogensinde, skriver Guinness World Records på sin hjemmeside.

Børnenes forældre siger ifølge rekordbogen, at tvillingparret af lægerne blev spået "nul procents chance for at overleve" ved fødslen.

- Da jeg gik i fødsel, fik babyerne afvist at få al livreddende behandling af det hospital, som jeg var indlagt på, og de blev nærmest efterladt til at dø, siger deres mor, Shakina Rajendram, til Guinness World Records.

De to er dog i dag fortsat i live.

Adiah er vokset med 18 gange sin fødselsvægt.

- Hun er en ekstremt glad og social baby og smiler hele dagen lang, siger Shakina Rajendram.

- Hun er meget snakkende og har "samtaler" med os og sit legetøj i timevis.

Adrial har dog haft nogle problemer. Han har blandt andet haft infektioner og problemer med åndedrættet og har derfor været indlagt to gange, men siges at opleve "fine fremskridt".

Da tvillingerne blev født, blev de beskrevet som ekstremt tynde og med gennemsigtig hud. De var indlagt på hospitalet i seks måneder med en række komplikationer.

