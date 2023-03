To personer bliver mast ihjel under rapkoncert i New York

To mennesker er døde, og otte andre er kvæstet, efter at de tilsyneladende blev mast under en koncert i Rochester i den amerikanske delstat New York.

Det bekræfter det lokale politi over for CNN.

Koncerten fandt sted søndag aften lokal tid og var med rapperen GloRilla.

Mandag er en anden person - en kvinde, der blev erklæret i kritisk tilstand efter hændelsen - død som følge af sine kvæstelser.

Det første dødsoffer var en 33-årig kvinde, som døde på stedet. Otte andre blev kvæstet.

Politiet mener, at ulykken skete, da en stor menneskemængde begyndte at skubbe under koncerten.

Politiet modtog sent søndag aften i første omgang meldinger om, at der var affyret skud på koncertstedet Main Street Armory i Rochester.

Betjente fandt flere tilskadekomne personer på stedet, men der var ingen tegn på skud, oplyser politiet i Rochester.

- Ingen af ofrenes skader stammede fra skud, siger politikommissær Nicholas Adams til CNN.

- Skaderne så ud til at være resultatet af en stor menneskemængde, som skubbede andre mod udgangene efter meldinger om det, nogle personer troede var skud.

Atiya Holley var ved at forlade koncerten med sin søster, da hun blev fanget i den voldsomme trængsel.

- Det lød som om, at der blev skudt udenfor, så alle begyndte at løbe ind igen. Da alle så prøvede at komme ud igen, gik det amok, fortæller hun til CNN.

Ifølge Atiya Holley begyndte adskillige mennesker at løbe mod hoved- og nødudgangene.

- Jeg løb ud af en nødudgang. Jeg blev skubbet ned ad en trappe, så min søster var nødt til at samle mig op fra jorden, fortæller hun.

På vej mod parkeringspladsen så Atiya Holley og hendes søster flere tilskadekomne koncertgæster.

Ulykken følger i kølvandet på en række lignende hændelser, der er endt med dødelig udgang.

I 2021 døde ti mennesker, efter at der udbrød panik under en koncert på musikfestivalen Astroworld i Houston.

