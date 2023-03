Kina advarer USA mod at krydse en rød linje i form af Taiwan

Taiwan er Kinas første røde linje, som USA ikke må krydse.

Sådan lyder advarslen fra den kinesiske udenrigsminister, Qin Gang, tirsdag.

Qin Gang taler på sin første pressekonference som udenrigsminister under en årlig parlamentssamling i Beijing.

Her siger han, at en løsning på spørgsmålet om Taiwan er et anliggende for det kinesiske folk, og at intet andet land har ret til at blande sig.

Samtidig gentager han, at Kina fastholder muligheden for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at opnå en "genforening" med den selvstyrende ø Taiwan.

Taiwan selv afviser Kinas suverænitetskrav.

Qins tale kommer i kølvandet på meldinger om et muligt møde mellem Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, og formanden for Repræsentanternes Hus i USA, republikaneren Kevin McCarthy.

Tsai planlægger angiveligt at mødes med McCarthy i USA i de kommende uger.

Det fortalte to unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters mandag. Oplysningen er hverken blevet bekræftet af Taiwan eller USA.

I sin tale tirsdag nævner Qin Gang også krigen i Ukraine. Ifølge udenrigsministeren ser krisen ud til at blive ført af en "usynlig hånd", der forsøger at forlænge og eskalere konflikten.

- Den usynlige hånd bruger krisen i Ukraine til at opfylde bestemte geopolitiske dagsordener, siger han.

Udtalelserne falder midt i voksende spændinger mellem Kina og EU, som har sat spørgsmålstegn ved Kinas oprigtighed som mægler i konflikten, fordi Kina har nægtet at nævne Rusland som den angribende part.

Qin siger også, at Kina ikke har leveret våben til nogen af parterne i Ukraine-konflikten.

- Kina er ikke en part i krisen og har ikke leveret våben til nogen af siderne i konflikten. Så på hvilket grundlag er der snak om skyld, sanktioner og trusler mod Kina? Det er komplet uacceptabelt, siger den kinesiske udenrigsminister.

/ritzau/Reuters