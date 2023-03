Xi fordømmer påstået amerikansk undertrykkelse af Kina

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, fordømmer det, han kalder en USA-ledet "undertrykkelse af Kina".

Det siger han i en tale til delegerede under en årlig kongres i Beijing, oplyser kinesiske statsmedier.

- Vestlige lande anført af USA har implementeret begrænsning, omkransning og undertrykkelse af Kina, som har skabt hidtil usete alvorlige udfordringer for vores lands udvikling, siger Xi ifølge nyhedsbureauet Xinhua.

Den 69-årige leder gør sig klar til at indlede sin tredje embedsperiode i træk. Ifølge ham har de seneste fem år budt på flere og flere udfordringer for Kina, der gør det sværere at vækste økonomisk.

Xi tilføjer, at Kina må "have modet til at kæmpe, mens landet står overfor markante og komplekse ændringer i både det hjemlige og internationale landskab". Det fremgår af en udskrift af talen.

Regeringerne i Beijing og den amerikanske hovedstad, Washington D.C., har været uenige i sager om blandt andet samhandel og menneskerettigheder, men relationen er spidset endnu mere til i løbet af de seneste uger. Det skyldes en kinesisk luftballon, der blev skudt ned over USA.

USA har betegnet ballonen og dens vedhæng som et forsøg på spionage mod landet. Kina har betegnet ballonen som en vejrballon.

Hændelsen med luftballonen førte til, at den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, måtte udsætte sit besøg i Kina.

Højtstående amerikanske embedsmænd har samtidig gentagne gange advaret om en mulig kinesisk invasion af Taiwan i løbet af de kommende år. Her er det blevet fremhævet, at Kinas militære aktiviteter omkring den selvstyrende ø den seneste tid er intensiveret. Kina betragter Taiwan som sit territorie.

/ritzau/AFP