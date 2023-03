To unge mænd er døde efter knivstikkeri i Taastrup

En 17-årig dreng og en 18-årig mand er afgået ved døden, efter at de mandag aften blev stukket med kniv i Taastrup.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Morten Steen tidligt tirsdag morgen.

De pårørende er underrettet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 22.57 mandag.

Ud over de to, der er afgået ved døden, blev en anden 17-årig dreng stukket med kniv. Han er uden for livsfare.

Den ene af de to dræbte døde på stedet, mens den anden døde på hospitalet.

Vagtchefen kan ikke kommentere på, om der er nogen, der er anholdt i sagen.

- Efterforskningen er stadig i et indledende stadie, så vi kan ikke lægge os fast på et motiv endnu.

- Men alt tyder på, at der er tale om en intern hændelse, siger Morten Steen.

Forbrydelsen skete på Skjeberg Allé i Taastrup, og der er politiet tidligt tirsdag morgen fortsat massivt til stede.

- Vi kommer til at være der et stykke tid endnu, siger Morten Steen kort før klokken 05.00 tirsdag.

Politiet søger vidner, der har set noget i området omkring anmeldelsestidspunktet.

- Vi hører meget gerne fra vidner, som har set noget mistænkeligt før, under eller efter hændelsen på Skjeberg Allé lidt før klokken 23.00 mandag, udtaler vicepolitiinspektør Charlotte Skovby i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

- Vi hører også gerne, hvis nogle har set de tre unge mænd forudgående - og eventuelt andre - i området ved Skjeberg Allé og City2 mandag aften.

City2 er et stort shoppingcenter.

Man kan kontakte politiet på 114, hvis man mener, at man har set noget.

I løbet af morgenen vil der desuden komme en mobil politistation, hvor folk kan henvende sig, til området.

/ritzau/