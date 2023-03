Flertal er igen enigt om finansiering af fængsler og personale

SVM-regeringen er sammen med SF, De Konservative og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgens økonomi, der skal løse problemerne med mangel på fængselspladser og personale.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Kriminalforsorgen står i en meget alvorlig situation, og der er hårdt brug for både flere fængselsbetjente og flere fængselspladser. Vi arbejder på højtryk for at lette presset på de danske fængsler og rekruttere og fastholde fængselsbetjente, udtaler justitsminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

Han tilføjer dog, at en genopretning af Kriminalforsorgen vil komme til at tage tid.

- Derfor er det rigtig godt, at der igen er et bredt politisk flertal bag aftalen om kriminalforsorgens økonomi. Nu fortsætter det lange, seje træk med at forbedre forholdene for vores fængselsbetjente og bringe kriminalforsorgen tilbage i balance, siger ministeren.

Den fornyede aftale er en videreførelse af initiativerne i den aftale, som den tidligere socialdemokratiske regering landede i december 2021 for økonomien fra 2022 til 2025.

Regeringspartiet Venstre var ikke med i den oprindelige aftale. Det var Moderaterne heller ikke, da partiet ikke var en del af Folketinget.

Med aftalen blev der afsat cirka fire milliarder kroner til nye initiativer.

Omkring 200 millioner kroner fra 2023 og frem blev hentet ved at lægge moms på salg af tv-abonnementer.

Skatteministeriet har argumenteret for, at det er nødvendigt at pålægge kulturlivet moms, når kunsten ikke formidles af kunstneren selv, for at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med regler i EU.

Men det såede en redegørelse, som Folketingets skatteudvalg havde bestilt fra advokathuset Gorrissen Federspiel, tvivl om. Og derfor ville De Konservative og Dansk Folkeparti ikke være med alligevel.

Det har betydet, at der har manglet finansiering, og i alt fire initiativer fra flerårsaftalen har været sat i bero.

Flertalsregeringen vil nu genfremsætte lovforslaget om en kulturmoms, men vil forinden spørge EU-Kommissionen, om den er enig i Skatteministeriets fortolkning.

Og det er afgørende for De Konservative:

- Konservative har hele tiden været modstandere af at lægge moms på kunstnerisk virksomhed, derfor er jeg tilfreds med, at EU-Kommissionen nu skal vurdere, hvad der er op og ned i sagen – med udgangspunkt i Gorrissen-Federspiels vurdering, udtaler De Konservatives Mai Mercado i pressemeddelelsen.

Når den sidste finansiering er på plads, kan de fire initiativer, som har været sat i bero, komme i gang igen.

Det omfatter blandt andet to nye udslusningsfænglser og flere skærpede sikkerhedspladser til de farligste indsatte.

Den store overskrift, da aftalen blev præsenteret første gang, var, at partierne var enige om at leje af 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge.

Det var oprindeligt meningen, at pladserne kunne være taget i brug i 2023. Men den tidsplan er skredet.

Årsagen er blandt andet, at traktaten mellem Danmark og Kosovo endnu ikke er endeligt ratificeret, og at ombygningen af fængslet tager længere tid end forventet.

- Aftalepartierne er enige om, at de første udvisningsdømte udlændinge skal sendes til afsoning i Kosovo, så snart det kan lade sig gøre, står der i aftaleteksten.

Aftalepartierne er enige om at afsætte 785 millioner kroner i 2023, 1040 millioner kroner i 2024 og 1368 millioner kroner i 2025.

Størstedelen af finansiering er afsat på Finansloven.

