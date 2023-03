Handicapformand håber at vi lærer af historien i sager om anbragte

At få en officiel undskyldning vil få en stor betydning for de mennesker, der blandt andet har oplevet vold og overgreb i løbet af deres anbringelser under tidligere tiders særforsorgen.

Det mener Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.

Han reagerer på regeringens beslutning om, at tidligere anbragte i særforsorgen, der er blevet udsat for overgreb og mangelfuld omsorg, kommer til at få en officiel undskyldning fra Danmark.

- Jeg er rigtig glad for, at regeringen har truffet den beslutning. Det kommer til at betyde rigtig meget for de mennesker, som har været udsat for fysisk og psykisk vold, tvangssterilisationer og andre overgreb, mens de var i statens varetægt, siger Thorkild Olesen.

- Det betyder rigtig meget, at der er nogen, der rent faktisk tager et ansvar og siger: "Det, I oplevede, var ikke i orden".

Undskyldningen kommer på baggrund af en historisk udredning fra april 2022. Den viste, at der var begået en lang række overgreb på anbragte borgere i særforsorgen mellem 1933 og 1980.

I alt har omkring 27.500 personer været anbragt i perioden, men det er uvist, præcis hvor mange af dem der stadig lever.

Særforsorgen, der før i tiden blev kaldt åndssvageforsorgen, havde ansvar for borgere, som dengang blev betegnet som åndssvage.

Det kunne være personer med en intelligenskvotient under 75, døve, blinde, fysisk handicappede, talehæmmede eller epileptikere.

- Jeg håber, at vi bruger historien til at lære af den, så vi ikke genopfører store institutioner, som vi havde dengang, siger Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationen

Derudover håber formanden, at man tager med sig, at mennesker med handicap også hører til i det danske fællesskab "ligesom alle andre".

Social-, og Bolig- og Ældreministeriet forventer, at arrangementet for undskyldningen bliver inden for et par måneder.

Det er Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der er minister på området.

